L’Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí un nou espai de distribució de llibres de segona mà a la ciutat, emmarcat dins el projecte Rius de llibres. Aquest nou punt s’ha ubicat al Mercat del Lleó i se suma als ja existents de l’estació autobusos, al Centre Cultural La Mercè, als dos campus universitaris de la Universitat de Girona i al GEiEG de Sant Ponç. L’Ajuntament i l’entitat de Connexió Papyrus són els impulsors d’aquesta iniciativa iniciada l’estiu de 2018 i que té per objectiu apropar els llibres i la lectura a llocs d’afluència ciutadana, allargant la vida útil dels llibres gràcies a la seva reutilització i distribució des de diversos espais de la ciutat.

«L'objectiu és posar els llibres a disposició de la ciutadania i promoure la lectura des de la visió de la reutilització d’un bé cultural com és el llibre», assegurava el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, que també apuntava sobre «la importància de garantir l’accés lliure i universal a la cultura, per fomentar el pensament crític entre la ciutadania i ajudar les persones a ser lliures». Fins ara s’han distribuït uns 55.000 llibres a la ciutat, la majoria dels quals a l’estació d’autobusos, que és el lloc on més demanda té la iniciativa.