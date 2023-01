L'Ajuntament de Girona ha revisat els preus del projecte d'obres de condicionament del castell de Montjuïc per tornar a licitar-lo. L'objectiu és convertir la zona de la cisterna en un espai escènic a l'aire lliure. El projecte s'havia aprovat i licitat, però amb l'augment de preus vinculat a l'actual context inflacionista i als efectes derivats de la guerra d'Ucraïna pel que fa a les matèries primeres, el concurs havia quedat desert. El contracte tindrà un import màxim de licitació de 255.623,72 euros (IVA exclòs), i la durada prevista de les obres serà de cinc mesos, a partir del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

L'actualització dels preus donarà pas a la licitació i la contractació, incorporant tots els aspectes tècnics marcats per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, ja que es tracta d’un espai declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha destacat que amb aquest projecte "es vol obrir l’espai a tota la ciutat". "El castell de Montjuïc és un edifici amb un alt valor històric i sentimental per a Girona, on des del govern tenim clar que cal fer-hi millores perquè la ciutadania hi pugui accedir amb molta més facilitat i redescobrir-lo de nou". Amb les obres per fer-hi un espai escènic, Girona ampliarà també l'oferta d'espais destinats a la difusió cultural i a l’entreteniment, "amb l'objectiu d’afavorir la cohesió social i fomentar l'activitat als barris".

Les obres, que l'Ajuntament preveu poder començar "aviat", enllestiran tots els treballs necessaris per adequar el camí d’accés a la fortificació i deixar a punt la zona de la cisterna com a escenari per desenvolupar múltiples activitats. També està previst incorporar unes grades al pati d’armes que ajudaran a connectar els itineraris, a més de ser una zona d’estada i descans i un lloc on el públic podrà gaudir dels espectacles.