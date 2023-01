Un principi d’acord entre l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona i els representants sindicals dels treballadors ha permès aturar temporalment les protestes que una part dels empleats feia, cada dia, a la plaça del Vi, les darreres setmanes de l’any passat. Fonts sindicals ha apuntat que ara estan a l’espera de veure reflectit l’acord per donar realment per tancades les mobilitzacions. Tot plegat pel cobrament promès del complement específic fruit de la Valoració dels Llocs de Treball (VLT).

En concret, s’hauria trobat la manera de repartir els diners entre tot el personal municipal i no només, com fins ara, a dos tipologies de treballadors: els empleats amb desigualtat retributiva (els que cobren menys que altres companys que fan el mateix) i els que tenen una adequació singular (fan ara més tasques de les que feien el 2013, quan es va fixar la relació de llocs de treball, de la qual va sortir la VLT del 2019). Aquestes dues tipologies beneficia el 50% de la plantilla però deixa l’altre 50% fora, una decisió que es va prendre en base a un informe municipal, segons ha explicat l’equip de govern en alguna ocasió.

Aquest canvi, que no ha transcendit, s’ha de consolidar per escrit al conveni col·lectiu i ha de complaure tots els requisits normatius i legals. La intenció és portar-ho a votació en la sessió plenària del mes de març. Mentrestant, les parts implicades seguiran fent reunions per determinar diferents elements a incloure en el conveni com ara si el repartiment a tots els empleats ha de ser lineal o si ha de prioritzar els que fins ara no se n’han pogut beneficiar.

Pràcticament la meitat de la plantilla no s’ha pogut beneficiar d’un augment de sou pactat fruit de la Valoració dels Llocs de Treball arran d’un informe del secretari i això va portar els afectats a mobilitzar-se per reclamar el que s’havia pactat. Entre els qui no han estat rebent els imports de l’increment salarial hi havia les brigades i els agents de la policia, entre d’altres. La policia però podria continuar les protestes els dilluns del ple - aquest dia 16, per exemple- perquè a les seves reivindicacions hi inclouen altres aspectes.

Fa uns anys es va establir un sistema per pagar els augments dels complements específics a tota la plantilla. En ser una quantitat de diners molt important la previsió era anar pujant l’import per al complement un 10% cada any, com a mínim durant un màxim de 8 anys. El 2019 es va pujar el 10%, el 2020, per diferents temes legals només es fa incrementar un 2%. El 2022, després que arran d’un informe de secretaria s’exclogués d’aquests increments el 50% de la plantilla, el 50% restant va rebre un augment del 21% del complement. Ara el principi del preacord serviria per tornar a seguir incrementant l’import del complement a tot el personal.

En la negociació també hi ha el procés de funcionarització de la plantilla, prioritzant l’estabilització dels llocs de treball. Les condicions es podrien aprovar al ple del mes de febrer.