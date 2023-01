Han de canviar 12 motors del Teatre Municipal de Girona perquè pugui seguir funcionant

L’Ajuntament de Girona ha iniciat el procés per substituir dotze motors d’elevació del Teatre Municipal per garantir que s’hi podran seguir representant obres. El Teatre Municipal de Girona està equipat des de l’any 2006 amb un sistema complert de maquinària escènica consistent en 48 motors d’elevació de barres, a velocitat variable i amb control informàtic individual.

Hi ha dotze motors però, que «degut a l’ús intensiu» de l’equipament s’han avariat, segons exposa la directora d’Arts Escèniques de l’Ajuntament, Elena Carmona, en un document on explica la necessitat d’adquirir els nous components.

«De no fer aquesta actuació, el Teatre no podrà acollir representacions, per no poder disposar de motors puntuals per implantar les fitxes tècniques dels espectacles de les companyies programades», s’indica en l’informe. El cost previst per fer les modificacions girarà entorn dels 112.000 euros. En tot cas, la planificació del canvi es fa amb prou temps per no afectar cap programació ja prevista.

Elevada rotació d’usuaris

A més a més, als nous motors caldrà dotar-los de nous components, així com actualitzar el software del sistema complet de la maquinària superior i configurar i posar en marxa els motors. Aquesta actuació permetrà «allargar la vida útil dels motors» i al mateix temps, evita haver de fer una nova inversió de tot el sistema de motors, amb un cost més elevat.

Els nous motors hauran de ser d’una qualitat de «gamma mitja-alta» i que hauran de garantir la resistència i durabilitat del material de cara a l’elevada rotació d’usos i usuaris que es preveu. El material ha de ser funcional i apte per a una gran varietat d’usuaris que l’utilitzarà segons les seves necessitats. Per evitar problemes en cas d’avaries, els materials a subministrar hauran de ser de marques que disposin de distribuïdors oficials i de serveis postvenda dins el territori estatal.