Les obres al carrer Universitat de Montpeller de Girona es reprenen aquest mes

Els treballs per obrir un nou carrer i acabar d’enderrocar un grup d’habitatges al carrer Universitat de Montpeller de Girona es reprendran aquest mateix mes. Es tracta d’unes obres que han patit multitud de retards i aturades per diferents circumstàncies. En darrera instància, es volia determinar si el projecte podria afectar l’estabilitat dels edificis propers que han quedat drets.

El projecte està paralitzat des de finals del mes de novembre amb els edificis ja per terra i amb runa encara pendent de retirar. Un cop comprovat que els immobles propers no patiran cap conseqüència, l’Ajuntament i l’empresa encarregada de l’enderroc han fet el replantejament del contracte i el consistori preveu donar el vistiplau a l’empresa adjudicatària per tal que continuï els treballs al solar. En concret, queda pendent la retirada de runa i la consolidació de l’espai com un nou vial que connecti el barri de Sant Pau amb el parc del Migdia allargant el carrer riu Ser, amb les corresponents voreres i el paviment, així com altres elements de mobiliari urbà. Per més endavant, hi ha prevista una promoció d’habitatges oficials en un lateral i un aparcament soterrat.

La millora d’aquest àmbit fa anys que s’arrossega. Primer, amb la promesa del projecte d’enderroc d’un grup d’edificis a l’encreuament entre el carrer de la Universitat de Cervera i el de la Universitat de Montpeller en mal estat per crear el vial. El projecte, que ja quedava reflectit al pla general aprovat l’any 2002, es va acabar aprovant el juliol de l’any 2020.

El 7 de juny de l’any passat, una màquina va aparèixer a primera hora del matí per començar a enderrocar els blocs de pisos. L’actuació urbanística s’havia anat endarrerint perquè la presència d’un dels antics propietaris vivint en un garatge dels baixos impedia consumar la intervenció. Després de molts mesos de converses, els serveis socials municipals van convèncer l’home que deixés el garatge i, un cop retirades les seves pertinences, una màquina va fer una primera part de l’enderroc.

Poc després però, es van aturar les tasques per retirar i fer passar per un altre punt els cables elèctrics i algunes canonades d’aigua que passaven per la zona. Quan tot apuntava a una represa del projecte, es va trobar fibrociment al sostre d’algun dels immobles. Va ser necessari replantejar l’obra i actuar amb mesures especials per retirar correctament el material durant el setembre.

A finals de novembre, quan ja pràcticament estava tot per terra, es va produir una nova paralització per assegurar que no hi hauria cap dany a les finques contigües amb els treballs.