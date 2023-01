L'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona ha posat en marxa la Unitat Funcional de Paràlisi Cerebral, formada per professionals de la neuropediatria, rehabilitació i traumatologia, que valoraran i tractaran els infants amb paràlisi cerebral. El centre ja feia seguiment d'aquests pacients, però havia de ser en hores convingudes per cada especialista i per separat. Amb la creació d'aquesta nova unitat, el Trueta preveu "una gran millora per als pacients i les seves famílies", i ho justifica dient que a partir d'ara, "amb una sola visita, rebran l'atenció dels diferents especialistes". De moment, el nou servei només estarà operatiu dos dies al mes. L'Hospital Trueta estima que actualment visita uns 200 infants afectats de paràlisi cerebral.

La majoria dels infants amb paràlisi cerebral presenten espasticitat, és a dir, els seus músculs estan rígids i perden l'elasticitat. Aquest fet els afecta la mobilitat, algunes vegades de manera molt incapacitant. Se'ls tracta amb fisioteràpia, ortesi (ortopèdia) o tractament amb toxina botulínica, que ajuda a disminuir aquesta rigidesa muscular. Hi ha infants, però, que s’han de sotmetre a cirurgia. En els darrers dos anys, al Trueta s'han operat una vintena d’infants amb paràlisi cerebral. Durant les visites a la Unitat Funcional es decideix quin és el maneig terapèutic i el seguiment més adient per a cada infant. També es plantegen objectius d'intervenció i tractaments individuals adequats a les necessitats de cada família. En el cas que calgui tractament amb infiltracions de toxina botulínica, aquestes ja es realitzen durant la visita. Segons detallen fonts del Trueta, la creació de la Unitat Funcional específica per a infants amb paràlisi cerebral "ve derivada de la voluntat de donar resposta a les necessitats dels pacients i familiars d'una manera més coordinada i facilitadora, tant per a ells com per a l’equip assistencial". La Unitat també suposa una millora per als professionals a l'hora de treballar en equip, perquè els permet millorar la comunicació i la gestió dels recursos sanitaris. Diversos professionals en una visita La característica principal de les unitats funcionals és que els pacients no han de recórrer diversos llocs perquè els visitin especialistes diferents, sinó que disposen d'una única porta d’accés que és compartida per professionals de diferents disciplines. Això suposa que els implicats en el procés assistencial visiten els pacients en el mateix espai i de forma coordinada. Les decisions clíniques sobre el diagnòstic i tractament es prenen conjuntament, en el mateix moment; un fet que agilitza els circuits assistencials i redueix el temps entre el diagnòstic i l'inici del tractament.