L’entitat Mou-te en bici recupera per aquest diumenge l’anomenada «Pedalada de Reis», que en els últims anys s’havia suspès a causa de la Covid-19. L’activitat consisteix a realitzar una ruta amb bicicleta per diferents carrers de Girona perquè la mainada -i també la gent gran- pugui estrenar les bicicletes que els han portat els Reis d’Orient.

La trobada serà a les 10:30 hores a la plaça Calvet i Rubalcaba i el recorregut passarà per diferents indrets de la ciutat. Passarà per diferents carrers i places dels barris de l’Eixample, el Barri Vell i el Mercadal per acabar, de nou, a la plaça Calvet i Rubalcaba. L’organització també ha programat una xocolatada i un espectacle infantil dirigit tant a nens i nenes com persones adultes.