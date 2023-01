El PSC presentarà una moció en el ple de dilluns on reclamarà diferents millores en l'àmbit sanitari de Girona. Entre elles, l'activació de les obres de construcció del nou Campus de Salut Josep Tureta, del qual els seus terrenys, ubicats entre Girona i Salt, es van presentar l'estiu de 2020. Tanmateix, la presentació del projecte no es va fer fins un any més tard, i es va afirmar que el centre sanitari seria una realitat entre el 2029 i el 2031. També es va dir que el centre hospitalari tindria una superfície de 100.000 metres quadrats i que el projecte costaria al voltant de 400 milions d'euros.

Altres millores que els socialistes posaran sobre la taula en el ple municipal serà l'habilitació d'un nou Centra d'Atenció Primària a l'Eixample, així com l'ampliació dels CAP de Montilivi, Can Gibert i el Doctor Joan Vilaplana en el barri de Germans Sàbat. «La salut és un tema prioritari per a la gent de Girona i, ara com ara, cal millorar moltes coses per fer possible que quan algú tingui un problema pugui ser atès de manera ràpida i eficient pel sistema de salut català», apunta la representant del PSC, Sílvia Paneque. També es demanarà la instal·lació de nous parcs urbans de salut amb professionals i dinamitzadors per incrementar l'activitat física, activar programes d'alimentació saludable a institucions, escoles i instituts, destinar recursos contra el joc irresponsable en línia o per l'educació emocional als centres educatius; enfortir els recursos econòmics i pedagògics per millorar la salut sexual, disminuir les llistes d'espera en atenció psicològica i enfortir la igualtat de totes les persones i no discriminació al sector LGTBI, i prestar una atenció especial a la inserció laboral.

Per altra banda, la formació també proposarà que es fixin els objectius prioritaris del Pla Local de Salut 2023-2026. «Avui ens trobem un entorn canviat per la pandèmia i les seves conseqüències però també amb notícies sobre el creixement d'infeccions per transmissió sexual entre la joventut de la ciutat, que fan més necessari que mai la implementació d'un nou Pla de Salut 2023-2026», afirma Paneque. De fet, els socialistes expliquen que l'anterior Pla de Salut, el de 2018-2021, no ha assolit tots els propòsits.

Altres temes que es tractaran serà que es doni compliment als propòsits que determina el Pla Local de Salut sobre activitat física, alimentació, salut mental i altres pel 2018, i també que s'apliqui un sistema de prescripció social en el qual un professional de la salut pugui recomanar a una persona els recursos que la mateixa comunitat li pot oferir en benefici del seu benestar, de la seva qualitat de vida i de la seva salut.