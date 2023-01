Gairebé un centenar de persones s'han reunit aquest dissabte al matí al Centre Cívic de Santa Eugènia per participar en la primera Jornada Comunitària Participativa dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert, el «Xup Xup. Cuinat el barri a foc lent». Durant quatre mesos el Pla educació i Convivència (PEIC), juntament amb el Centre Cívic de Santa Eugènia, han preguntat a la comunitat quines creien que eren les parts positives i les mancances del barri, i com solucionar-ho. Es van recollir 2.526 propostes per optimitzar el dia a dia allà.

Tota aquesta informació que han estat recollint s'ha posat en comú entre veïns, entitats, ONGs, tècnics d’educació i representants de l’espai cívic, gent de totes les edats. Tots amb el mateix objectiu, millorar el seu barri. La jornada ha consistit en diverses activitats participatives per, com ha explicat una de les dinamitzadores, «fer-ho més amè i divertit». Primer s'ha fet una activitat participativa perquè tots els presents interactuessin entre ells. Després, una presentació on s'ha exposat tota la informació recollida durant aquests mesos, que han dividit en quatre grans àrees temàtiques: drets i igualtats (habitatge, salut, pobresa), relacions veïnals (relacions al carrer, amb les entitats, participació comunitària), espai públic (zones verdes, places...), i educació (infància, joventut, dones, gent gran...). Algunes de les propostes que s'han fet han estat: fer una festa major més participativa, amb una mirada comunitària, intercultural i amb perspectiva de gènere; fer una fira de col·lectius migrants; fer visible els valors dels barris, entre moltes altres. Després d’aquesta posada en comú els presents s'han dividit en petits grups per treballar aquestes propostes exposades a la presentació. «L’objectiu de fer això és que surtin aquelles coses que en l’àmbit de la convivència podem treballar. El que no puguem solucionar-ho directament ho passarem a les administracions pertinents», ha declarat Marta Roure, la directora del Centre Cívic. El gran nombre d’assistents i de propostes plantejades indiquen la bona rebuda d’aquesta proposta. Tal com ha indicat una veïna: «és una iniciativa molt interessant i molt participativa. Tenen en compte l’opinió dels veïns i això és molt important, ja que no a tots els llocs de Girona ho fan». El fet que s’escolti a la comunitat ha agradat als assistents, molt d’ells se’ls ha vist animats a participar i s'han mogut tots en un ambient molt amigable.