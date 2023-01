La CUP ha arrencat aquest migdia a Girona l'any polític amb un acte clarament enfocat a les eleccions municipals del 28 de maig. D'aquesta manera, ha desplegat la seva proposta política municipalista amb l’objectiu de créixer en llistes i vots de manera sostinguda.

Després de reunir-se en un consell polític, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Maria Sirvent, ha destacat que "fa temps que estem treballant en l'estratègia per a les municipals" en clara referència a la campanya Un país en marxa, una gira arreu dels Països Catalans on la formació anticapitalista s'ha trobat amb militants i simpatitzants del territori per posar sobre la taula i debatre les línies mestres pels propers mesos."Estem en un context polític en què la CUP està més forta que mai i estem treballant en aquestes municipals per tal que la gent que lluita per al municipalisme de ruptura i popular que representem irrompi a tots els ajuntaments" i ha afegit que aquestes eleccions són "clau per avançar en la independència i en un projecte anticapitalista, socialista, feminista i ecologista".

Pel que fa a les comarques gironines, Sirvent ha matisat que "hi ha una CUP molt forta i molt implementada amb unes candidatures que les avalen aquests trenta anys de municipalisme transformador que representem però també les avala la seva presència a governs i oposicions amb propostes clares i un projecte polític molt concret". És per això que es mostra optimista de cara als resultats de les properes eleccions municipals a les comarques gironines.

La formació anticapitalista vol "consolidar les alcaldies als municipis gironins i aconseguir-ne alguna més", segons afirma Sirvent. Respecte a les aliances, s'ha mostrat "prudent" i no s'ha avançat a possibles pactes.

Amb l'acte al Jardí de la Infància, la CUP ha iniciat un cicle d’actes polítics per explicar les propostes i els eixos que defensa la formació per combatre els moments de crisi actual, avançar en drets i fer un front comú per a aconseguir la independència i la plena llibertat dels Països Catalans. A part de Maria Sirvent, els ponents que hi han intervingut són Albert Botran, diputat al Congrés dels Diputats, Montserrat Vinyets, diputada al Parlament de Catalunya i Laia Pèlach, regidora de l’Ajuntament de Girona. L'alcaldable de Guanyem a Girona, Lluc Salellas, ha presentat l'acte, que ha finalitzat amb vermut i dinar popular.