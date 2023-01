Treballadors del Santa Caterina denuncien desigualtats contractuals

Els sindicats CATAC (Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya) i SAE (Sindicat de Tècnics Auxiliars d’Infermeria) denuncien desigualtats contractuals a l’hospital Santa Caterina i el centre sociosanitari, que pertanyen a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).

Concretament, manifesten que gerència ha incorporat infermeres d’altres comunitats autònomes amb un contracte de l’Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública del Departament de Salut, tenint en compte que l’hospital Santa Caterina no en forma part ja que està dins xarxa concertada i es regeix pel conveni propi de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).

Els professionals que denuncien aquesta situació, i que també formen part del comitè d’empresa, lamenten que entre els dos contractes hi ha diferències en el salari, horaris i permisos i consideren que és «injust» que hi hagi «aquestes desigualtats», tenint en compte que «hi ha molts treballadors que fa anys que estem a l’IAS i no se’ns ha ofert cap canvi en el contracte o possibilitats de mobilitat interna». Malgrat tot, consideren que el greuge comparatiu més important és que «el fet de tenir un contracte ICS, et permet comptabilitzar en la borsa de treball de la xarxa pública, en canvi si treballes a la concertada, no estàs obtenint punts per optar a una feina a la sanitat pública».

Els mateixos sindicats expressen malestar per la poca comunicació i transparència per part de la gerència de l’IAS

Fonts de l’IAS asseguren a aquest diari que gerència va fer una crida a la contractació de professionals infermers per cobrir les necessitats d’atenció i garantir una millor cobertura de les vacances d’estiu passat. Davant la manca de professionals d’infermers i gràcies a l’aliança estratègica IAS-ICS Girona, admeten que es va donar la possibilitat que dotze infermerespoguessin venir a treballar a l’hospital Santa Caterina i al centre sociosanitari, amb un contracte ICS de sis mesos, prorrogables sis mesos més com a màxim d’acord amb la legalitat vigent, amb contracte de l’IAS. Atès que el el temps treballat a l’ICS els comptabilitza a la borsa de treball del seu lloc d’origen, les professionals van demanar continuar amb contracte ICS sis mesos més, que és el màxim permès per llocs de treball eventual.

Els sindicats que denuncien aquesta situació temen que aquests tipus de pràctiques s’apliquin en ocasions futures, tenint en compte que gerència «reitera que no troben professionals».

En aquest context de recursos humans, fonts de l’IAS destaquen el creixement de la plantilla en els darrers tres anys en les diferents línies assistencials. Ha crescut un 16%, passant dels 1.568 professionals del 2020 a 1.830 a novembre de l’any passat de plantilla equivalent.

Fonts de l’IAS admeten que han fet contactes ICS per sis mesos i prorrogables sense que suposi cap il·legalitat

D’altra banda, els mateixos sindicats expressen malestar per la manca de comunicació i transparència per part de gerència, tant per aquest aspecte de les desigualtats contractuals com per d’altres. «Hem presentat registres demanant informació i dades sobre contractacions i altres temes i no ens les faciliten; a més a les juntes de personal tampoc ens les concreten».

Finalment, demanen que es creï una borsa de treball per tal que hi hagi professionals disponibles i no s’hagi de recórrer a personal de fora amb contractes diferents.

En contra el conveni SISCAT

D’altra banda, els sindicats CATAC i SAE reiteren la seva adhesió a la vaga convocada pel personal sanitari els propers 25 i 26 d’aquest mes. Consideren que el preacord signat entre Salut i alguns sindicats majoritaris per al nou conveni de la xarxa de salut concertada «no ens aporta solucions» per diversos aspectes. Manifesten que perdran nivell adquisitiu i hi ha augments«congelats» des de fa anys. També lamenten que el Parlament va aprovar una moció que instava el Govern a equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari de Catalunya i les condicions «no s’estan igualant».

Per tot això, asseguren que cada vegada hi ha més professionals de la xarxa concertada que marxen a treballar a l’ICS o, inclús, deixen el sector sanitari.