La campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès va recaptar un total de 7.856 euros al llarg de trenta-sis dies, entre l'1 de desembre i el 5 de gener. Els més de 7.800 euros recollits es destinaran, íntegrament, a la Fundació SER.GI i, més concretament, serviran per ajudar a facilitar estudis a joves de més de setze anys en situació de vulnerabilitat i exclusió.

Durant la campanya, que aquest any ha estat apadrinada pel CPA Girona, els visitants van poder participar en un circuit inflable de 32 metres instal·lat a l'exterior del centre comercial. Per poder-hi accedir, havien de fer una donació solidària de dos euros, amb la qual dues persones podien entrar al circuit. Tot i així, també hi va haver assistents que van preferir fer els seus donatius directament, sense participar en el circuit. A més, es va instal·lar un Mini Market Solidari a l'entrada del circuit on es venien diferents dolços, com crispetes o llaminadures, amb tot el recollit que també es destinarà a la Fundació SER.GI.

En aquest sentit, la quantitat recollida serà per la iniciativa microBeques, per ajudar a aquelles persones que ho necessitin en poder-se continuar formant. I és que la fundació ha detectat que hi ha alguns joves que tenen dificultats per portar a terme el seu projecte formatiu, tot i que de ganes no en falten. Tanmateix, no tenen els recursos necessaris per fer-ho. Per exemple, no poden pagar la matrícula, el transport en cas d'estudiar a un altre municipi o diferent material que requereixen els estudis.

«Estem molt satisfets pel resultat d'aquesta campanya solidària de Nadal, de poder aportar un any més el nostre granet de sorra envers la societat gironina», apuntava el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà. Per altra banda, el director de la Fundació SER.GI, Lluís Puigdemont, explicava que «ha estat una experiència i oportunitat molt profitosa que ens permetrà continuar donant suport i fent intervenció amb els joves que atenem». Aquest matí, Jordà ha fet l'entrega de la recaptació a Puigdemont.