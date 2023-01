Al carrer Santander del barri de Sant Narcís de Girona creix el cansament pels orins dels gossos que els seus propietaris no netegen. Fa uns dies van aparèixer pintades a la vorera amb la paraula "prou" allà on les mascotes hi vfan les necessitats i ara han aparegut cartells on s'indica que donen "suport" a les pintades. En els cartells s'exposa que encara hi hauria d'haver més pintades i reclamen que es recullin els excrements de les mascotes. També que si el gos fa pipí a la paret cal "com a mínim" tirar-hi aigua.

El cansament d'uns veïns del barri de Sant Narcís de Girona A més, hi ha fotografies de persones amb mobilitat reduïda amb l'escrit: "fes-ho com a mínim per ells". Es refereixen a persones que, per exemple, van en cadires de rodes, gent que porta carros de la compra o cotxets amb bebès. Finalment s'apunta que, a tot plegat, cal afegir-hi la pudor que fan els orins i que "no es pot ni respirar" i es recorda que "mai es tard per canviar"