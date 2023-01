Cau un 58,6% el número de multes per saltar-se el semàfor d’Emili Grahit

El número de denúncies a Girona a conductors que s’havien saltat el semàfor a la cruïlla entre els carrers Emili Grahit i la carretera Barcelona ha caigut notablement l’any 2022. Les dades no són definitives perquè hi ha hagut un canvi en l’empresa encarregada de la gestió de les càmeres que controlen la circulació de vehicles a la cruïlla i encara està tramitant les sancions corresponents al darrer quadrimestre. Però la tendència de la resta de l’any és clara. Si es comparen les dades dels mesos entre el gener i l’agost d’aquest darrer any, amb 346 sancions, amb les de l’últim any abans de pandèmia (el 2019 se n’havien posat 1.252) la dinàmica és descendent. Així, mensualment, el 2022 es van posar 43 sancions, mentre que l’any 2019 la mitjana arribava a 104 denúncies. Tot plegat suposa un descens d’un 58,6 per cent.

Les multes corresponents al darrer quadrimestre de l’any passat s’aniran enviant als afectats un cop la nova empresa hagi acabat totes les tramitacions pertinents. Per tant, hi haurà més multes a sumar a les 346 ja tramitades però la mitjana mensual podria mantenir-se.

Un inici amb multes a dojo

L’any 2020 i 2021, no es consideren comparables perquè hi havia en vigor mecanismes, en major o menor mesura, que restringien la mobilitat de vehicles com a mesura per prevenir contagis de la Covid. L’any 2020 es van interposar 737 sancions i l’any següent van ser 779.

Aquests dos anys, però també el 2022 i el 2019 són molt lluny, doncs, de les xifres de les primeres anualitats en què va començar a funcionar el sistema de control. En els seus inicis, es posaven unes 7.000 multes anuals. Les càmeres van entrar en funcionament a principis de l’any 2014 i va arrencar amb mesos amb 800 denúncies mensuals. La xifra va anar baixant progressivament però abans de la pandèmia voltava entre les 1.000 i les 3.000 cada any. Part de la reducció es deu al coneixement dels conductors que repetidament passen per la zona. De fet, aquest és un dels factors que la regidora de Via Pública i Mobilitat, Marta Sureda, esgrimeix per valorar el descens de sancions corresponents a l’any 2022. Un altre factor que pot haver estat determinant és la reducció del número de vehicles que circulen per la ciutat. Segons dades de l’àrea de Mobilitat facilitades el setembre passat, el nombre de vehicles privats s’ha reduït un 22,5% respecte a l’any 2019 a la ciutat. En concret, durant el 2019 es van registrar una mitjana de 6.618 vehicles diaris, mentre que la mitjana de vehicles de gener a agost d’aquest any era de 5.125 cotxes. Tot això, calculat a partir de 33 punts del municipi. Un dels arguments aportats per Sureda, aleshores, era l’increment del teletreball i a nous hàbits fruit de la pandèmia.

El marge d’error quan es tramita una multa és escàs, ja que el sistema enganxa els vehicles que clarament passen amb el color ja canviat. La càmera fa una gravació de vídeo on es pot veure el color del semàfor i el pas del vehicle al costat. D’aquesta manera, a més a més, la gran majoria de recursos no prosperen perquè la prova de la infracció resulta evident. Un cop feta la infracció, fins i tot, un agent de la policia revisa les imatges per tal que tiri endavant la multa.

L’Ajuntament va decidir posar aquest sistema de control just en aquest punt en detectar que s’hi cometien moltes infraccions i que, a més, motivaven molts accidents. La multa per saltar-se el semàfor és de 200 euros i comporta la retirada de quatre punts del carnet.

El control d’accés al Barri Vell també té un descens d’infraccions

El punt de control d’accés al Barri Vell de Girona amb càmeres que fotografien la matrícula va denunciar, l’any 2022, un total de 646 vehicles. Són els que van passar per punt més de tres cops en un trimestre, sense ser residents o comerciants ni un servei d’emergències ni disposar d’algun permís especial. La xifra és més baixa que la de l’any 2019, que és el darrer en què l’aparell i la mobilitat de vehicles va funcionar amb normalitat. Aquell any prepandèmia, s’havia denunciat 1.991 conductors. Els anys 2020 i 2021 les sancions van baixar per les restriccions en la circulació marcades per les administracions per evitar propagar la Covid. A més durant un període, l’Ajuntament va desactivar la càmera per tal que hi hagués accés lliure i beneficiar el comerç del casc antic en plena crisi pel coronavirus i quan hi havia molts repartidors entrant i sortint a la zona. Molts restaurants només podien fer negoci portant el menjar als domicilis ja que tenien prohibit obrir el local.

El descens notable de denúncies de l’any 2022 respecte de l’any 2019 està motivat per diferents factors. Per una banda, per la reducció del trànsit de vehicles en tota la ciutat, i perquè durant una temporada l’aparell no va funcionar perquè un camió d’escombraries va fer-lo malbé amb un cop i es va haver de reparar.