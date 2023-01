L’Ajuntament de Girona ha adjudicat la construcció de 49 pisos de protecció oficial per a joves a un solar del barri de Santa Eugènia, al carrer de les Agudes número 72-74. L’objectiu d’aquesta mesura és ajudar les persones joves de la ciutat a emancipar-se davant les dificultats que es troben en el mercat de l’habitatge. Es preveu que es construeixin en uns tres anys i mig.

Per Ple municipal s’ha aprovat avui la cessió d’aquest terreny municipal a l’empresa Visoren SL perquè s’encarregui de la promoció, construcció i gestió dels habitatges. El dret de superfície s’ha efectuat per un termini de 75 anys. El procés s'ha retardat en part, pel recurs presentat per una altra empresa, Rubau SA, que també optava a la construcció i que considerava que la puntuació de la mesa de contractació no era correcta en determinats apartats.

La mesura es va acordar en el marc de l’acord de pressupostos per al 2020 entre el govern i Guanyem Girona. El punt ha estat aprovat per unanimitat en el Ple amb els vots dels grups municipals de l’equip de govern (Junts i Esquerra), Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit.

“Creiem que bona part dels pisos socials que fem des de l’Ajuntament han d’anar destinats a la gent jove, i també a la gent gran, ja que són els col·lectius que tenen habitualment més dificultat d’accés a l’habitatge. Aquesta mesura permetrà augmentar el parc públic d’habitatge”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas (Junts).

“Aquest és un projecte que portem a terme per donar resposta al repte de l’habitatge, en especial, per a les persones i famílies joves. I és una acció que s’inclou dins les que ja hem impulsat com és la construcció dels habitatges a Domeny, la compra d’habitatge per emergència habitacional, el programa d’habitatge jove, entre altres. Tot i això, queda molt per fer, i esperem que siguem capaços de fer un front comú per avançar en garantir el dret a l’habitatge, en especial per a les persones joves”, ha explicat la regidora d’Habitatge, Annabel Moya (ERC).

L’edifici constarà de 50 immobles i un local. A més, hi haurà una persona que s’encarregarà de la gestió del bloc. Els pisos aniran destinats a joves de 18 a 34 anys i serà per a ús de domicili habitual i permanent. Cal destacar que únicament es podran llogar. Aquesta mesura pretén que els joves, un dels col·lectius que més difícil tenen per accedir a un habitatge, es puguin quedar a viure a Girona.

Pel que fa a la construcció de l’edifici, l’empresa té un màxim de 3 anys per aixecar-lo, a partir de l’atorgament de la llicència d’obres. En la contractació s’ha prioritzat que l’edifici es faci amb criteris de sostenibilitat. El termini del dret de superfície del solar municipal és de 75 anys, i no es contempla pròrroga. Així que un cop finalitzat el termini, la promoció revertirà a l’Ajuntament de Girona.

La regidora de Guanyem Girona, Cristina Andreu, ha reivindicat que aquesta promoció s'impulsa gràcies a l'acord de la seva formació amb Junts per aprovar els pressupostos de l'any 2020. I ha indicat que l'any anterior el govern només havia destinat 50.000 euros en polítiques d'habitatge. També ha deixat palès que Guanyem, no havia concretat que els pisos de Santa Eugènia s'hagin de destinar als joves. Considera que haurien de repartir-se entre els diferents col·lectius vulnerables: gent gran, famílies monoparentals i joves, entre altres.

Mentrestant, el regidor del PSC Joan Antoni Balbín, ha posat de manifest que fa dotze anys que no es fan promocions de pisos de protecció i que hi ha 564 sol·licituds d'habitatge protegit. També ha assenyalat que s'hauria pogut tirar endavant amb Vivendes de Girona, empresa cent per cent municipal, i no amb una empresa. Al seu parer si Vivendes de Girona no pot fer aquesta funció, s'ha de reformar o extingir.

Aquests edificis permetran ampliar el parc d’habitatge públic de la ciutat de Girona, igual que la promoció que s’ha de fer a Domeny. Actualment, el parc públic d’habitatge de Girona compta amb uns 200 habitatges.