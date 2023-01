El PSC lamenta que l'Ajuntament de Girona perdi oportunitats en accessibilitat i tingui «poca ambició» per obtenir subvencions del Departament de Drets Socials en el marc dels Fons Europeus Next Generation. Els socialistes expliquen que aquest programa està dotat amb 400 milions d'euros per a diferents línies d'actuació. Tanmateix, d'aquest total, el consistori només ha demanat dues subvencions per a l'impuls i foment de l'accessibilitat en els espais d'atenció a la ciutadania, per valor de 10.000 i 66.306 euros, respectivament.

«Hem perdut novament una bona oportunitat per aconseguir finançament en aquest sentit», apuntava la portaveu del PSC, Sílvia Panque, qui recorda que fa poques setmanes els diferents grups municipals i el govern de Junts i ERC es van comprometre en el ple a millorar l'accessibilitat a Girona. Paneque també explica que amb aquests 400 milions d'euros amb els quals està dotat el programa es busca el finançament d'accions diverses. Entre aquestes, les relatives a la inversió en equipaments d'atenció de llarga durada i per a col·lectius amb situació d'especial vulnerabilitat, així com en nova tecnologia, en projectes d'innovació social i en mesures de millora de l'accessibilitat. «L'objectiu és fer factible l'avenç cap a polítiques i accions que comportin un procés de transformació del model d'atenció social i comunitària que garanteixi les necessitats bàsiques dels ciutadans, que vetlli pel manteniment de la seva autonomia personal i, alhora, fomenti el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones», sentenciava la portaveu socialista. El pla inclou sis línies d’ajuts que corresponen a aquests àmbits diversos i Girona només ha presentat dues peticions dins la línia 6, que correspon a l’impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels municipis de Catalunya. Aquesta línia promou subvencions als ens locals de Catalunya, perquè en els edificis de la seva titularitat implementin millores per a l'accessibilitat dels espais d'atenció a la ciutadania, així com sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb el que estableix la normativa en aquesta matèria.