Queixes a Girona per l’acumulació de deixalles i embolcalls de regal durant les festes de Nadal al voltant dels contenidors. No és nou. Passa a molts pobles i moltes ciutats durant aquest període, però a la ciutat es va intensificar a causa que més del 70% del personal de neteja i recollida d’escombraries va demanar algun dia de vacances durant aquests dies. Això no vol dir que només hi hagués un 30% de la plantilla treballant. Els dies lliures es van repartir durant les festes, però el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, confessava durant el ple municipal celebrat dilluns que «es va cobrir tot el que es va poder recorrent a l’Oficina de Treball». Tanmateix, «no va ser suficient» afirmava, i també afegia que «el servei no va funcionar de la manera que hauria d’haver funcionat».

Tot això, perquè el conveni que té l’empresa que porta la neteja i la recollida d’escombraries a Girona, UTE FCC Arema Girona, permet que els seus treballadors puguin demanar vacances dos dies abans d’agafar-les. L’empresa realitza el servei des de principi de setembre i treballa sota la marca de Girona+Neta, cosa que farà durant els pròxims vuit anys. Tanmateix, la previsió és que el servei no funcioni al cent per cent fins al desembre d’aquest any. L’últim que preveu el contracte és implantar el sistema porta a porta a tots els barris de la ciutat on es farà aquest model el desembre de 2023. Per altra banda, durant el primer trimestre de 2024 també s’hauran posat en funcionament la resta de contenidors intel·ligents.

De fet, no va ser fins al segon mes de servei, l’octubre, que no es va començar a desplegar un nou model que preveia un augment de les freqüències en l’escombrada dels carrers i en la recollida d’escombraries. Per això, Berloso va demanar calma i va creure oportú que la reunió de comissió per valorar els serveis d’UTE FCC Arema Girona no se celebrés tot just uns dies més tard que el contracte de neteja entrés en vigor, sinó que es fes l’octubre. En aquest sentit, el representant de Gunayem, Lluc Salellas, criticava durant el ple de dilluns que «estem a 16 de gener i la comissió no s’ha convocat».

Salellas també lamentava el «descontrol absolut en la neteja i recollida de residus a Girona» durant les festes de Nadal. Apuntava que la seva formació havia rebut moltes queixes per part de la ciutadania, un tema que també es va fer palès a les xarxes socials, on alguns gironins i gironines mostraven el seu descontent davant la falta de neteja i la recollida d’escombraries. El regidor de Gunayem també destacava que, a part de la comissió municipal, no tenia constància que cap altra empresa que fes un «control extern» del funcionament del servei de neteja i recollida d’escombraries a Girona.

Guanyem va lamentar en el ple municipal l’acumulació de brutícia i embolcalls de regals al costats dels contenidors

«Estudiant solucions»

Per la seva part, Berloso s’excusava i afirmava que la neteja ha «anat millorant» des que el contracte amb la nova empresa havia entrat en vigor fins al punt que havia rebut «felicitacions per part de la ciutadania» pel bon funcionament del servei tot i els problemes succeïts durant les festes de Nadal. El regidor de Seguretat també afirmava que aquesta reunió que reclamava Salellas es faria ben aviat. Per altra banda, també apuntava que el consistori ja havia parlat amb l’empresa que realitza el servei i li va demanar que «no es torni a repetir la situació».

A més, «hem estudiat» diferents temes per «tenir més personal» en cas que es tornin a donar situacions similars. Una d’elles és l’acord que s’ha arribat amb la Universitat de Girona i l’Oficina d’Ocupació perquè l’alumnat que ho desitgi es pugui apuntar a la borsa de treball i l’Ajuntament pugui disposar d’ells en cas de problemes de personal. De moment, s’han apuntat set estudiants.