Canviar el col·lector mal dimensionat del carrer Joaquim Vayreda de Girona val uns 460.000 euros

El canvi col·lector soterrat mal dimensionat al carrer Joaquim Vayreda, al barri Devesa- Güell de Girona té un cost estimat d’uns 460.000 euros. La canonada ha provocat diferents episodis d’avaries i ha requerit d’intervencions de reparació puntuals. Aquest col·lector és el que impedeix fer el reasfaltatge previst del vial des de fa diversos anys, tal com va informar fa uns dies Diari de Girona. La maquinària pesant que s’utilitza per asfaltar, podria empitjorar l’estat del col·lector i provocar algun enfonsament. L’Ajuntament apunta que és una «prioritat» dins de les inversions de la nova companyia d’aigües municipals.

Esporrín: «Ja se sabia»

Sobre aquest col·lector, la regidora del PSC Bea Esporrín ha criticat la manca de previsió del govern en entendre que saben des de fa anys que el col·lector és un problema per al reasfaltatge del carrer i, així i tot, es va incloure al pla d’asfaltatge de l’any 2020.

La representant del grup socialista recorda que l’any 2010 i el 2013 ja s’hi van fer actuacions de reparació en diferents punts. A més a més, Esporrín ha posat sobre la taula que a la calamarsada del 30 de juny de 2017, «el carrer va quedar inundat i l’aigua va malmetre molts garatges i ascensors». En aquell moment, segons la regidora, els operaris de sanejament van afirmar que «el col·lector estava mal dimensionat», i per això les bombes dels garatges no podien evacuar l’aigua al col·lector. La canonada seria de la meitat del diàmetre que hauria de tenir per poder absorbir l’excés d’aigua. Al parer de la regidora del PSC, doncs, quan es van fer les bases de la licitació del pla d’asfaltatge de l’any 2020 «ja se sabia que hi havia un problema amb el col·lector».

Aquests incidents del passat lligats en la inclusió de l’asfaltatge del carrer previst inicialment l’any 2020 fan pensar a la regidora socialista que hi ha hagut manca de previsió. A parer seu, això ha suposat que l’Ajuntament hagi hagut d’acabar indemnitzant l’empresa que havia de fer el reasfaltatge amb el 3% de la prestació deixada de realitzar, que en aquest cas, correspon a l’únic vial de tot el pla que no es va executar i que individualment estava xifrada en 118.766 euros. Per tant, Esporrín ha assenyalat que «s’hauran de pagar 3.500 euros per no haver asfaltat un carrer per no haver canviat un col·lector que fa anys saben que està en mal estat». Les altres onze actuacions de millora del ferm a la ciutat sí que s’han realitzat.

Pressupost de 700.000 euros

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha volgut recordar que la instal·lació d’aquest col·lector mal dimensionat no és atribuïble al govern actual ja que està en funcionament des de fa anys. Tanmateix, indica que la seva substitució serà «una de les actuacions prioritàries de la nova companyia d’aigües». En aquest sentit, el representant del govern municipal, ha explicat que estan acabant de tancar el pla d’inversions i el pressupost de la companyia que anualment giraria entorn dels 700.000 euros tot i que haurà de tenir en compte l’encariment dels subministraments i dels materials.