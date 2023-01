L’Ajuntament de Girona ha començat a renovar els 22 fanals del carrer de Santa Clara per noves lluminàries amb tecnologia LED. L’objectiu és millorar la il·luminació i la sensació de seguretat d’una de les vies comercials principals de la ciutat, ja que actualment a causa de la distància entre els punts de llum i els arbres es creen diferents ombres. Així mateix, el canvi d’il·luminació permetrà una disminució del consum energètic, afavorint l’eficiència i l’estalvi, i també permetrà deixar l’enllumenat preparat per a una futura instal·lació d’il·luminació intel·ligent.

"Estem desenvolupant una política de millora de l'enllumenat de tota la ciutat, amb diferents projectes que anem executant paulatinament. Volem una ciutat amb una il·luminació més moderna que permeti avançar en eficiència i sensació de seguretat, perquè carrers més ben il·luminats són carrers en millors condicions per a les persones vianants. Això encara és més important en un eix comercial com el carrer de Santa Clara, on confiem que les noves llums beneficiaran a les persones usuàries, residents i comerç", ha afirmat el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats, Lluis Martí.

En concret, es renoven els 19 punts de llum situats al carrer de Santa Clara, entre la plaça de la Independència i el pont de Pedra, i els 3 punts de llum instal·lats a la façana en el tram del carrer de les Hortes, entre el carrer de Santa Clara i el pont de les Peixateries Velles.

Els treballs, que han començat aquesta setmana, mantenen la distribució actual dels punts de llum i s’instal·la un model de fanals equivalent al de l’avinguda de Sant Francesc, renovat fa uns anys, per tal de donar continuïtat a la instal·lació. Els del carrer de Santa Clara, però, tenen una alçada de 5 metres per tal de mantenir les lluminàries per sota de les branques dels arbres i les columnes són de color gris-plata.

Les columnes dels fanals estan recobertes amb un material especial per tal de garantir el seu bon estat. Tot i que no es poden evitar els cops provocats pels vehicles, amb aquest tractament s’evitaran els desperfectes ocasionats per corrosius com els orins dels gossos o les ratllades produïdes pels cadenats de les bicicletes, els grafitis o les cintes adhesives, entre d’altres.

L’empresa encarregada de subministrar, tant el suport com les lluminàries, ha estat Novelec Gironès SL. L’adquisició ha tingut un cost de 37.904,77 euros (IVA inclòs). La instal·lació va a càrrec de la brigada municipal d’enllumenat.