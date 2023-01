La Universitat de Girona ha posat en marxa les noves edicions que premien la tasca investigadora de l'alumnat preuniversitari. Per una banda, el Congrés de Recerca d'alumnes de Centres de Secundària (CRACS) arribarà enguany a la seva onzena edició, mentre que ja serà la 24a dels Premis a Treballs de Recerca d'Estudiants de Batxillerat que entrega el Consell Social de la UdG. Per aquesta convocatòria, el Consell Social guardonarà per primera vegada projectes finals de Cicles Formatius de Grau Superior. En aquesta nova categoria es donaran cinc guardons.

El CRACS tindrà lloc el 22 de març a la Facultat de Dret. Aquests tenen per objectiu que els estudiants de 2n de Batxillerat simulin un congrés de recerca a petita escala. El primer pas que haurà de fer l'alumnat, és enviar un vídeo de dos minuts explicant el seu treball de recerca. Ho podrà fer entre demà i el 21 de febrer. Llavors, se seleccionaran 25 vídeos finalistes i els autors hauran de defensar la seva recerca davant un tribunal format per especialistes de diferents àmbits del coneixement de la UdG. En total, s'entregaran tretze premis, el més important és el Premi CRACS 2023, que valora l'originalitat i la metodologia de la recerca, la capacitat de síntesi, el rigor acadèmic, l'estructuració del treball, l'adequació de les fonts d'informació, i la innovació i creativitat del vídeo, dotat amb 1.500 euros, que s'aplicaran com a descompte a la matrícula de qualsevol estudi impartit a la UdG.

Per altra banda, el Consell Social de la UdG, amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Patronat Politènica organitza, com cada any, els Premis a Treballs de Recerca d'Estudiants de Batxillerat amb l'objectiu de promoure la recerca entre estudiants d'aquest nivell educatiu en totes les àrees de coneixement. A partir de l'1 de febre es podran presentar treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2022-2023, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d'Osona i del Vallès Oriental. En total es repartiran premis en categories com humanitats, ciències socials, ciències, tecnologia i medicina.