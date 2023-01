Els treballs previs per fer més petita la rotonda de la plaça de Salt de Mas Xirgu comencen divendres

La reforma per reduir el mida de la rotonda de la plaça de Salt, situada en un extrem del polígon Mas Xirgu de Girona és més a prop. Divendres està previst que comencin els treballs previs al giratori, on es faran prospeccions al subsol.

Les tasques, inicialment, no comportaran cap canvi en el trànsit de vehicles, tot i que més endavant sí que hi haurà, probablement, algunes modificacions. Per exemple, amb la pèrdua temporal d’algun dels carrils de circulació mentre es treballa amb màquina a prop del ferm.

Està previst que les obres durin uns nou mesos i formen part dels treballs per construir un carril bici bidireccional per connectar la xarxa ciclista de Girona amb el municipi de Vilablareix. Actualment, dos carrers pròxims a la plaça de Salt, el d’Oviedo i Riu Güell, ja tenen carril bici, i la intenció és aprofitar aquests carrils ja existents perquè passin per la rotonda i posin camí cap a Vilablareix per la c carrer de Santa Coloma.

De 60 a 35 metres

Tot això implicarà que el diàmetre de la rotonda es redueixi de 60 a 35 metres. Aquesta zona destinada a les bicicletes -i també als vianants- passarà per l’exterior de la rotonda i estarà protegida i separada dels vehicles de motor per una franja verda de sis metres d’amplada.

El projecte anirà a càrrec de l’empresa Rubau Tarrés SAU per uns 1.377.103 euros i està finançat amb fons europeus Next Generation.