Girona comença a dibuixar el mapa en clau de gènere per identificar els punts de la ciutat les dones se senten insegures i actuar per revertir-ho. L'Ajuntament activarà una enquesta telemàtica a la web per veure quins llocs de la via pública cal millorar i, sobretot, saber per què quan elles hi caminen tenen sensació d'inseguretat. Per respondre l'enquesta caldrà identificar-se i les dades seran únicament per a ús intern. L'alcaldessa, Marta Madrenas, diu que el mapa serà una eina viva, que s'anirà actualitzant. Entre les solucions avança que hi pot haver millorar la il·luminació, moure aparcaments que estrenyin la vorera, posar parades d'autobús a demanda o instal·lar càmeres de seguretat (en cas que allà s'hagin comès delictes).

El mapa de seguretat en clau de gènere identificarà sobre plànol quins són els punts de la ciutat on les dones, quan hi passen, se senten insegures. I a partir d'aquí, prioritzar actuacions per acabar amb aquesta sensació.

A l'hora de dibuixar-lo, serà clau la participació directa. Durant aquests últims mesos, l'Ajuntament de Girona ha estat treballant amb l'eina que ho farà possible, i ara ja la té a punt.

"Ens ha costat una mica, perquè no trobàvem exemples que ens acabessin de convèncer del tot a l'hora de preparar un espai on totes les dones puguin expressar-se, marcar aquell punt sobre plànol i explicar quin motiu les fa sentir-se insegures", explica Madrenas. També, tenint en compte que aquesta és una iniciativa pionera i que, com admet l'alcaldessa, "no hi ha referents similars" en cap altra ciutat.

La fórmula per la qual s'ha optat és fer una enquesta telemàtica, a través d'un espai que s'habilitarà a la web municipal. A partir d'aquí, s'aniran recollint les diferents aportacions. "Ara ja tenim l'eina que permetrà que totes les noies i dones puguin expressar què els genera aquesta inseguretat masclista", explica l'alcaldessa, i perquè tenen por de patir "possibles agressions" quan caminen per aquests llocs.

Quan s'enviï una resposta a través d'aquest espai de participació ciutadana, caldrà identificar-se. "No serà anònim per a l'Ajuntament; però evidentment, sí per a tota la resta", diu Madrenas. I precisament, l'alcaldessa explica que el tractament de la protecció de dades és el punt que els ha comportat "més dificultats", i amb el qual han estat entre dos i tres mesos treballant-hi.

"Un mapa viu que s'actualitzarà"

A l'hora de dibuixar el mapa de seguretat en clau de gènere, l'Ajuntament marcarà els diferents punts sobre un plànol que serà consultable i creuarà totes les aportacions amb les dades policials. L'alcaldessa explica que, en cap cas, el mapa serà "tancat", sinó que s'actualitzarà de manera periòdica, i que "aquest espai telemàtic" adreçat a les dones es mantindrà actiu per anar recollint noves aportacions.

Si en un punt determinat la Policia Municipal detecta que s'hi han produït delictes, Madrenas diu que s'estudiaran mesures per reforçar la seguretat, com instal·lar-hi càmeres de videovigilància. Però l'alcaldessa creu que, sobretot, a l'hora de "revertir la sensació d'inseguretat", les solucions passaran per fer canvis urbanístics o de mobilitat. I entre aquests, esmenta "millorar la il·luminació, canviar aparcaments d'una vorera a una altra o fer que l'autobús s'aturi uns metres més enllà per evitar que la dona que en baixi hagi de passar per un lloc en concret".

Madrenas ja avança, a més, que si veuen que la fórmula que han ideat per recollir aportacions no acaba de ser efectiva, l'aniran modificant. La prioritat és que les dones, a l'hora d'identificar aquells punts on se senten insegures, se sentin còmodes. "Anirem explorant, perquè potser també prefereixen fer-ho mitjançant una trucada; i si cal, introduirem canvis", conclou l'alcaldessa de Girona.