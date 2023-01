Una sentència ha validat que es pugui obrir un gimnàs a l’estació de la Renfe de Girona. Tot plegat després d’un litigi entre una empresa que havia iniciat les obres a sota les vies i l’Ajuntament de Girona que va acabar precintant l’espai en considerar que no s’ajustava al Pla General. La jutgessa exposa que a l’estació s’hi pot obrir aquest tipus de negoci adaptant-se als requeriments horaris i d’accés que marqui Adif, gestora de l’espai ferroviari.

L’empresa que va portar el cas als jutjats, Fit- Figueres SL havia sol·lictat el permís d’obres el juliol del 2018 i va acabar iniciant els treballs en no rebre resposta i considerar que el silenci administratiu era en positiu als seus interessos.

Tanca el Gimnàs Girona

En aquest gimnàs hi havien d’anar els socis del Gimnàs Girona de la plaça d’Europa, situat a poca distància. No obstant això, la policia municipal va acabar precintant, uns mesos després, el local on s’estaven fent les tasques de condicionament per a les futures instal·lacions esportives. Els agents seguien ordres de l’Ajuntament que va denegar la llicència i que va apuntar que l’ús que s’hi preveia no era l’adequat pel sistema ferroviari i que no es tractava d’interès públic o social. En aquest moment va iniciar-se un estira-i-arronsa administratiu relatiu al permís d’obres entre l’Ajuntament i els responsables del futur equipament. El consistori va tombar el març del 2021 el recurs presentat per l’empresa l’abril de l’any 2019. Per això, va traslladar el cas als tribunals. Amb el recurs presentat, es va demanar un informe a Adif el maig de l’any 2021. L’administrador va acabar indicant que les instal·lacions poden acollir un gimnàs sempre hi quan s’adaptin al trànsit ferroviari. O sigui, que segueixin un horari com el de l’estació i que s’hi entri des de l’interior del recinte.

Finalment, recentment el jutjat ha resolt que certament es podria obrir un gimnàs a l’estació però seguint els paràmetres marcats per Adif i dona la raó a l’empresa que volia instal·lar-se a sota les vies en considerar que s’hauria d’haver admès el recurs que va presentar contra la denegació de la llicència, en base a l’informe d’Adif. Això vol dir, per exemple, que la instal·lació esportiva només obriria quan l’estació estigués oberta i l’accés hauria de ser per dins del recinte ferroviari i n, pels laterals com ara el parc Central o pel carrer Pierre Vilar, a tocar de la plaça d’Espanya.

«Cal afinar aquestes actuacions»

El cas va ser motiu de debat en el ple municipal. El regidor socialista Juan Antonio Balbín va posa de manifest que la jutgessa considera que en el seu moment l’Ajuntament «va vulnerar» els tràmits legalment establerts ja que no va demanar informe a Adif sobre la possibilitat legal de obrir un gimnàs en les seves instal·lacions» i sobre les condicions que s’haurien de complir en denegar la llicència i només ho va fer quan l’empresa va presentar el recurs.

Per Balbín, es tracta d’un cas de una denegació de llicència de activitats per part de l’Ajuntament «sense prou justificació jurídica i tècnica que provoca perjudicis econòmics importants a la empresa recurrent que va sol·licitar llicència d’obres». «Entenem que caldria afinar aquestes actuacions per tal d’evitar que aquests fets puguin tornar a passar», va cloure.

El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Lluís Martí, va respondre que la sentència era «una qüestió purament jurídica» on el jutjat considera la nul·litat de l’acte administratiu per falta de l’informe d’Adif. Va deixar clar també que l’administrador ferroviari admetia el gimnàs amb determinades condicions horàries i d’accés.

La sentència no valida per tant que pugui obrir aquest gimnàs però si que permet que en pugui obrir un. De moment ningú ha fet cap petició.