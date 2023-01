L'1 de gener de 2022, la ciutat de Girona sumava 102.666 persones empadronades, una xifra similar a la de 2021 amb 101.932 empadronats. L'increment és de 734 habitants, un augment del 0,72%

"L'augment de població que s'ha consolidat en aquests últims anys demostra que Girona és ara mateix una ciutat atractiva, que ofereix oportunitats de progrés personal i professional. A la vegada, això és un repte per adaptar els serveis públics a les noves necessitats que es generen, amb zones de creixement demogràfic i també per facilitar la integració de les persones nouvingudes d'altres països. Cada vegada som més gironins i gironines, i aquest és un bon símptoma que la ciutat funciona", afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Les dades de 2021

Durant l’any 2021 es van produir 8.653 altes al padró i 8.560 baixes. Pel que fa a les altes, destaquen les 4.367 persones vingudes d'altres punts de Catalunya. En concret, hi ha 3.213 persones provinents d’altres localitats de la província de Girona; 1.041, de Barcelona; 58, de Lleida, i 55, de Tarragona. De la resta d'Espanya, es van empadronar a Girona 896 persones. Pel que fa a les persones provinents d’altres països, es van empadronar a la ciutat 1.697 homes i dones. La major part d’aquests venien d’Hondures (235), el Marroc (209), Colòmbia (145), Argentina (67), França (67), Estats Units d’Amèrica (55), Regne Unit (54), Veneçuela (54) i Gàmbia (52).

Les altres altes corresponen a 783 naixements i 910 casos d’omissió. Aquest darrer cas es refereix a persones que no constaven en cap altre municipi i que vivien a Girona sense estar-hi empadronades.

D’altra banda, dels 8.560 habitants que es van donar de baixa durant el període analitzat, 742 casos va ser per defunció, 4.883 persones va ser per anar a viure a altres municipis de Catalunya o de l’Estat i 227 va ser perquè se’n van anar a l’estranger. Paral·lelament, es van donar de baixa per inscripció indeguda 2.030 persones; per duplicitat, 5 habitants, i per caducitat, 673 persones.

Cal especificar que les baixes per inclusió indeguda es duen a terme per dos motius: per no haver renovat el padró, o bé perquè ja no resideixen en aquell domicili i les noves persones residents a l’habitatge, o el mateix ajuntament, inicien el procediment d’exclusió. En aquests casos també s’hi inclouen les revisions de les persones empadronades al Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa.