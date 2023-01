Quart va aprovar per unanimitat en el ple municipal de dilluns dues propostes per millorar l'enllumenat públic per un valor total de 325.977,04 euros. Per dur a terme aquestes actuacions, ambdues destinades a la instal·lació de lluminària LED a diferents punts del poble, el consistori tindrà l'ajuda dels Fons Next Generation i del Consorci de les Vies Verdes Girona de la Diputació de Girona, que aportaran un 74,7% de la xifra total.

Per una banda, es renovarà l'enllumenat de dos punts del municipi amb tecnologia LED. Es tracta del Polígon Industrial de l'Illa de Quart i el camp de futbol municipal Gaudenci Sallés. El cost total d'aquests dos projectes és de 121.773,77 euros -103.507,70 euros finançats amb els Fons Next Generation- i significarà la substitució de 101 lluminàries -85 al polígon industrial i 16 al camp de futbol-. Això suposarà un estalvi energètic del 55% respecte al consum actual d'aquestes instal·lacions i el 20,3% del total del consum energètic de tot el municipi. Per altra banda, també s'instal·laran 69 lluminàries LED a la via verda. Una actuació que té un cost de 204.203,27 euros, del qual es rebrà una subvenció de 140.000 euros del Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona. D'aquestes 69 lluminàries, 47 es col·locaran al llarg de la via sobre columnes de cinc metres d'alçada, mentre que les 22 restants seran fixades a l'estructura metàl·lica de la passera. L'alcalde de Quart, Carles Gutiérrez, explicava que «són molt bones notícies pel municipi, atès que ambdues actuacions són molt necessàries i seran molt positives per Quart». A més, apuntava que «amb la renovació de l'enllumenat aconseguirem un 55% d'estalvi respecte al seu consum energètic actual i, a més, ho farem amb una tecnologia més eficient i amb un menor impacte ambiental, com és el cas de la tecnologia Led». Actes vandàlics Durant el ple, el consistori també va condemnar els actes vandàlics que van tenir lloc la nit del passat 5 de gener a la plaça de l'Ajuntament. Aquestes accions van causar la caiguda de l'asta de l'estelada de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Per això, i després d'una moció presentada per ERC i aprovada per unanimitat, el consistori es va posar a disposició de l'ANC Quart per tal de facilitar-los les tasques per restituir-la.