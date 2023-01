Una dotzena de famílies que viuen al carrer Pau Casals nombre 8-16 de Sant Julià de Ramis podrien ser desallotjats el pròxim 8 de febrer. Aquests veïns de Sant Julià de Ramis es van trobar que el bloc on viuen va passar a ser propietat de la Sareb l’any 2018, que ara els vol fer fora del seu pis. Una causa similar a les més de trenta famílies afectades en els dos edificis de Girona situats als barris de Sant Narcís i Santa Eugènia i que l’empresa també vol desnonar pròximament.

Segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) els lloguers dels immobles que es volen desnonar de Sant Julià també es van veure afectats per un cas d’estafa. I és que quan l’edifici va passar en mans de la Sareb, van continuar pagant el lloguer a l’antic propietari durant un any. Després, van intentar regularitzar la situació i, fins i tot, alguns també van voler comprar el pis on estaven de lloguer, sense èxit. Per això, les famílies busquen una solució i des de la PAH es reclamen lloguers socials i assequibles.

La PAH acudeix al Parlament per reclamar que s’aturin els processos de desnonament a Girona

De fet, la plataforma va acudir ahir al Parlament de Catalunya per demanar que s’aturin els desnonaments previstos a Girona, tant els de Sant Narcís i Santa Eugènia, com el de Sant Julià de Ramis. La quinzena de persones de la PAH que es van desplaçar a Barcelona també van reclamar als partits polítics que votin afirmativament a una moció on s’exigeixi al govern central una ordre a la Sareb perquè aturi els processos de desnonaments.

Per altra banda, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha convocat una reunió `per demà matí per explicar els pròxims passos i diferents propostes que es faran des del consistori per ajudar a la dotzena de famílies afectades del poble. Alguns d’aquests afectats també serà present a la reunió, igual que membres de la PAH Girona-Salt.