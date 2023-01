La Universitat de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, l'Ajuntament i la Diputació han presentat aquest dijous la Fundació Girona Regió del Coneixement, una eina que ha de servir per impulsar projectes de recerca innovadors a la demarcació. El projecte es va començar a gestar el 2019 però la pandèmia havia posat en pausa la iniciativa. Ara, s'ha oficialitzat la creació d'aquesta eina i preveu identificar els reptes del territori i proposar projectes d'investigació i recerca que hi donin solució. La fundació vol optar a finançament públic, sobretot europeu, i per això volen replicar altres iniciatives d'èxit que han tingut amb els fons europeus PECT, que han permès aconseguir 23 milions d'euros en pocs anys.

La Universitat de Girona va començar a impulsar campus sectorials a partir del 2016. Es tracta d'una eina que uneix grups de recerca i càtedres universitàries amb el món empresarial, determinades administracions i entitats socials per tirar endavant projectes de recerca sobre àmbits determinats. Actualment n'hi ha deu en actiu sobre àrees concretes com ara la robòtica, la gastronomia, el turisme, la cultura o el cicle de l'aigua entre d'altres. Amb l'arribada dels Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que impulsava el Govern amb fons europeus, els campus sectorials de la UdG van començar a presentar projectes de recerca. El director de la Fundació Girona Regió del Coneixement, Josep Calbó, ha detallat que amb aquest projecte es va aconseguir "un fenomen únic a Catalunya" que és rebre 23 milions d'euros entre el 2018 i el 2021 de finançament per a projectes de recerca presentats pels campus. Calbó ha detallat que aquest finançament va "donar múscul" als projectes i va permetre desenvolupar projectes diversos que han repercutit en el territori per garantir-ne el seu desenvolupament. Aquest finançament dels PECT, però, és proporcionalment molt més elevat del que tocaria per ràtio de població que té la demarcació de Girona. Ara, volen "donar continuïtat" a aquest èxit en finançament amb la creació de la Fundació Girona Regió del Coneixement. Aquesta fundació compta amb el patronat de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç, la Universitat de Girona i el Consell Social de la UdG. Amb aquesta estructura es busca la implicació de la "quàdruple hèlix", en què hi ha la implicació de les administracions, el sector privat, la societat i les estructures de recerca del territori gironí. A través d'aquesta fórmula. Detectar reptes i abordar-los Ara, l'organisme començarà a copsar qualsevol repte que pugui tenir la demarcació. A partir d'aquí buscaran la manera d'abordar els reptes per convertir-los en oportunitats al territori. La idea és que aquest procés acabi implicant diverses àrees de coneixement i agents socials i econòmics. Entre tots ells definiran un projecte de recerca i investigació i prepararan una proposta per optar a finançament públic que ajudi a tirar les propostes endavant. Aquestes investigacions hauran de desembocar amb el desenvolupament del territori amb solucions concretes que es puguin aplicar. Calbó ha detallat que aquesta fundació comportarà "una suma d'intel·ligències" tan humanes com artificials per buscar un impacte social.