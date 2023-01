Caganer.com tanca la botiga de la Rambla de Girona i ho atribueix a la política amb els busos turístics

Caganer.com ha posat punt final a la botiga de la Rambla de Girona pel descens en les vendes. El seu responsable, Sergi Alós, ha explicat que van iniciar l’aventura a la capital gironina fa poc més d’un any amb moltes vendes però relata que enguany, han caigut a la meitat. Parla de l’època de Nadal, quan hi ha més tradició a comprar aquest producte, tot i que insisteix que en moltes botigues que tenen, venen tot l'any. A més, exposa que han anat patint un descens de caixa constant, excepte a l’estiu. Alós ha indicat que un dels principals factors que l’han fet decidir és la política municipal d’allunyar la parada dels autobusos turístics, fins a Fontajau o l’estació. A parer seu, això fa que els visitants no passin tant per la Rambla.

Manté que en altres botigues, el ritme de vendes és molt millor i tot l’any. «A Barcelona venem a un ritme espectacular i Madrid dona mil voltes a Girona», assenyala. Desitja poder tornar a Girona aviat. Altres establiments de la zona han indicat que també els està perjudicant la llunyania on s'aturen els busos turístics i demanen que tornin a poder parar a sota les vies com antigament, o almenys a Pedret. Obren a Girona la primera botiga que ven exclusivament caganers