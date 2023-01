El Fòrum Gastronòmica Girona celebrarà aquest any la seva novena edició entre el 18 i el 21 de març. La novetat d’aquest any és El Gran Banquet, un concurs que recrea un servei de banquet per 50 comensals en el qual es valoren els estils de cuina i el servei de sala. El certamen està impulsat pel Fòrum Gastronòmic i can Garús.

De fet, el concurs es va iniciar el passat mes de desembre, i compta amb la participació de totes les escoles d’hostaleria i turisme. En la primera fase, els participants van presentar la seva proposta de menú i recerca i van ser sis les que es van classificar per la següent ronda, que se celebrarà el pròxim 27 de gener a les instal·lacions de can Garús, a Llers. Mentrestant, la final es disputarà durant els dies del Fòrum Gastronòmic Girona, on es recrearà en directe el servei de banquet a 50 comensals. El Fòrum Gastronòmic Girona tindrà dues fases. Durant el cap de setmana, els dies 18 i 19 de març, s’oferirà un conjunt d’activitats en diversos escenaris ubicats en el centre neuràlgic de la ciutat, amb l’objectiu de difondre i apropar la gastronomia a tots els públics. Mentrestant, els dies 20 i 21 de març l’activitat s’ubicarà a l’Auditori-Palau de Congressos i a la Fira de Girona, centrada exclusivament en el sector professional de la gastronomia.