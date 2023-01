L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa dos nous circuits esportius al parc de la Devesa, d'un i dos quilòmetres, respectivament. En concret, està situat davant del parc de la Salut, i ja s'ha condicionat i senyalitzat l'espai perquè la ciutadania el pugui utilitzar, a partir de catorze anys.

La instal·lació compta amb aquests dos recorreguts per caminar, córrer o pedalar, on a més s'hi han col·locat diferents elements de treball de força i coordinació cada 400 metres i una senyalització del circuit cada 200 mentres. Els aparells que s'han instal·lat són un banc d'abdominals, un de flexions, una barra per fer esquats, una barra d'equilibris, i una espatllera doble.

Els recorreguts tenen sortida i arribada al camp de Mart, i l'inici està indicat amb un cartell on hi ha senyalitzats els dos itineraris en un plànol, així com la informació d'on es troben els serveis i les fonts. A més, el cartell inclou un codi QR on qui ho vulgui podrà consultar una proposta d'escalfament inicial. Tota la cartelleria també es pot llegir en el sistema Braille, de manera que el circuit sigui inclusiu.

«Estem impulsant projectes vinculats al parc de la Devesa amb l'objectiu de protegir-lo i dignificar-lo, i alhora connectar-lo amb els espais naturals de la ciutat i de l'àrea urbana», apuntava el vicealcalde de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats. A més, el regidor d'Educació, Infància i Esports el consistori, Àdam Bertran afegia que la instal·lació «respon a les peticions formulades pels veïns i veïnes i permetrà ampliar i diversificar la possibilitat de realitzar activitat física a l'aire lliure».