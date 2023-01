L’associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial inicia el nou any amb la presentació de la nova junta de govern que serà l’encarregada de liderar els projectes del sector a la ciutat durant els propers quatre anys. Mercè Ramírez de Cartagena assumeix la presidència de l’entitat amb el vot unànime de l’assemblea general celebrada a finals d’any, a proposta de Josep Maria Noguer, president de l’associació des del 2001. Noguer fa un pas al costat però continua vinculat a Girona Centre Eix Comercial amb les funcions de vicepresident. Completen la nova junta els membres següents: Quim Gubau (secretari), Xavier Ortet (tresorer) i els vocals David Darnés, Vanesa Mányik, Tatiana Morcillo, Anna Ribes, Jordi Rosich, i María José Velasco.

Girona Centre Eix Comercial, l’agrupació de comerciants representativa del comerç de proximitat de la ciutat de més dimensió, és un dels exponents catalans en el camp de l’associacionisme del sector. Entre els objectius principals de la nova junta figura l’impuls a Girona de les àrees de promoció econòmica i urbana, conegudes com APEU, que és una eina de millora de la competitivitat basada en la col·laboració públicoprivada. L’objectiu de l’APEU és promoure i modernitzar zones amb una concentració d’activitat comercial determinada, a través de diferents actuacions de dinamització i esdeveniments, de millora de l’entorn i espais públics, de neteja i seguretat, o de captació d’inversió, entre d’altres. En segon terme, Girona Centre vol consolidar la tendència de creixement de comerços afiliats obtinguda els darrers dos anys i projectar les fortaleses i el valor del sector per a Girona.

“Lluitem per un sector que podem quantificar, entre altres, en ocupació, servei al ciutadà, seguretat o atractiu turístic”, assegura. “Tenim debilitats com ara la manca de relleu generacional però també moltes fortaleses i oportunitats sobre les quals ens hem de projectar” manté Ramírez de Cartagena. La presidenta destaca la proximitat, l’especialització, l’orientació al client i la qualitat de producte com alguns dels trets distintius del petit comerç i posa de relleu el canvi d’hàbits d’una part de la societat que aposta pel consum de proximitat i la compra sostenible. També opina que la digitalització és “una gran oportunitat per créixer” i creu que la futura implantació dels APEU a Catalunya serà “un revulsiu per al sector i per als territoris que hi apostin”.

En aquest context, la representant de Girona Centre manifesta que les associacions de comerç professionalitzades seran “actors clau” i anima a tot el comerç, “sigui d’on sigui” a l’afiliació. També destaca l’esperit col·laboratiu de l’entitat i subratlla el treball conjunt amb l’administració municipal, els agents empresarials del territori i altres sectors d’activitat com a “peça fonamental per tirar endavant nous projectes”.

25 anys dinamitzant el comerç de proximitat

El Centre, nom fundacional de l’entitat, es va constituir el 28 de febrer de 1998 per iniciativa dels comerciants del centre de Girona, amb el suport unànime de les institucions gironines que volien potenciar la creació d’una organització capaç de conduir i gestionar els futurs plans de dinamització comercial col·lectiva, orientats a preservar un model comercial local i urbà que estimulés i protegís la zona comercial històrica del centre de la ciutat, potenciant així —amb el temps— el que és l’actual model de comerç gironí, un model de país, motor de desenvolupament econòmic i social, vertebrador de la ciutat.

Amb aquesta visió i sota la presidència de Josep Maria Noguer va créixer, integrant primer les antigues associacions dels carrers Santa Clara, Rambla i Argenteria, Joan Maragall i Pompeu Fabra, carrer Nou, carrer Hortes, la Plaça Catalunya, la Plaça del Gra, i l’associació de la Plaça de la Independència. Més endavant, l’any 2009, assumiria la gestió de les organitzacions de dinamització comercial de l’Eixample (Associació de Comerciants de la Zona Migdia), per donar pas a Girona Centre Eix Comercial, l’agrupació que representa la major superfície comercial urbana a cel obert de la ciutat de Girona, des de l’Eixample fins al Barri Vell.

Més de 200 associats

Girona Centre Eix Comercial compta amb més de 200 establiments associats. D’aquest total, un 45% pertany al sector de la moda (adults i nens, complements, roba interior i sabateries), un 6% són establiments d’alimentació, un 5% són negocis d’estètica, perruqueria, bellesa i perfumeries, un 5% pertany al sector del parament de la llar i regal, un 4% al sector de l’esport i amb el mateix percentatge al sector de les joieries i rellotgeries, llibreries i papereries. Ocupen un 3% les òptiques, corresponent el 28% restant a establiments de diferents sectors d’activitat (joguines, informàtica, allotjament i restauració, articles de festa, estancs, farmàcia, entitats financeres i asseguradores, immobiliàries, disseny i comunicació, ganiveteria, gelateries, fotografia i agències de viatges). El 70% són negocis singulars i la resta correspon a franquícies o marques. Entre els carrers comercials gironins encara es conserven negocis que es remunten a més de 100 anys d’història familiar.