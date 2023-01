El PSC lamenta la falta de projectes grans que s’han fet a Girona durant la present legislatura. En una entrevista a Televisió de Girona, la portaveu socialista, Sílvia Paneque va que durant el present mandat no s’ha dut a terme «l’inici ni la culminació de cap gran projecte». De fet, explica que l’únic que s’ha fet en aquests anys ha estat el del carrer de la Creu «que està mal fet» i si surt escollida com a alcaldessa en les pròximes municipals «em comprometo a canviar-lo». A més, creu que el consistori no ha complert amb diferents promeses, com les ajudes al comerç davant la pandèmia o el «desgavell» dels pressupostos.

A banda d’això, també va criticar a l’alcaldessa, Marta Madrenas, per portar la «confrontació política a Girona fins a les últimes conseqüències». També va denunciar que Madrenas «mai ha tingut voluntat de negociar i que el seu únic mètode ha estat la confrontació».