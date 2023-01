Carles Ribas (Ara Girona): «Em presento a les eleccions per escoltar i servir la gent»

L’advocat i exregidor Carles Ribas va presentar,aquest divendres i internament, la nova formació política, AraGirona, que encapçalarà per les propers eleccions muicipals. Va definir la candidatura com de «centre catalanista» i va explicar que després de l’experiència de nou anys a l’Ajuntament com a regidor, entenia la política com a un servei públic:«La política és servir. I per servir s’ha d’escoltar a la gent». Va dir que per recuperar aquesta vocació de servei, «un grup d’homes i dones han decidit afrontar el repte de canviar Girona i obrir l’Ajuntament als seus ciutadans».

A la presentació hi van assistir representants de moviments municipalistes i veïnals de la ciutat i organitzacions polítiques que representen el centre catalanista com el PDeCAT, Ara Cat, PNC, Convergents i Centrem. El president del PDeCAT, David Bonvehí, va explicar que «el municipalisme ha de tornar a ser a pal de paller del país». El diputat al congrés per PDeCAT, Sergi Miquel, va explicar que un grup de gent liderat per Ribas decideixen fer un pas per servir a la ciutat i als seus ciutadans i «canviar la inèrcia actual i tornar a posar Girona al lloc que es mereix». Carles Ribas - Quim Oliva Mentrestant, la plataforma Girona x Girona, que lidera el també exregidor Quim Oliva, ha trencat les negociacions per entrar a la candidatura de Ribas. Oliva considera que no es tracta les dues formacions amb igualtat ni amb respecte». Carles Ribas es presentarà a les eleccions amb la plataforma Ara Girona Quim Oliva serà el candidat del partit Girona x Girona