Una cinquantena de persones s'han congregat aquest divendres a les portes de l'assessoria de la patronal de pastisseria per reclamar un nou conveni al sector amb condicions "dignes" per als treballadors. CCOO i UGT, que han convocat la protesta, denuncien que fa més de tres anys que el conveni actual va caducar i que les propostes que fins ara ha fet la patronal són "insuficients". En aquest sentit, asseguren que hi ha treballadors que no arriben als 900 euros i que, per tant, cobren per sota del salari mínim interprofessional. A més, diuen que els treballadors i treballadores del sector han vist reduït en gairebé un 12% el seu poder adquisitiu en els darrers anys.

"Venim a reivindicar novament una situació que s'està donant en excés a comarques gironines, que és que la patronal no acaba de canviar de xip i encara té el paradigma que els treballadors han d'estar a precari", assegura el secretari general d'UGT a Girona, Maxi Rica. I el sector de la pastisseria, afirma, no n'és una excepció. Per denunciar-ho, aquest divendres una cinquantena de persones convocats pels sindicats UGT i CCOO s'han concentrat davant de l'assessoria de la patronal. Hi ha llegit un manifest i han exigit un nou conveni. El secretari general de CCOO d’Indústria de Girona, Carlos Chicano, ha explicat que fa més de tres anys que el conveni està caducat i que, des d'aleshores, busquen alternatives però que topen amb la posició de la patronal. Chicano diu que el principal problema el plateja el sector de la pastisseria industrial, "precisament, la que té grans beneficis". "No paga els salaris que toquen, hi ha molts treballadors que no arriben ni als 900 euros, sobretot dones, i això està per sota del salari mínim interprofessional", remarca Chicano. En aquest sentit, diu que la última proposta que els va fer la patronal al desembre suposava una pèrdua de poder adquisitiu de més del 7%. En concret, diu que plantejaven "aplicar un 8% a quatre anys, que pot semblar interessant, però quatre anys amb un 8% amb un IPC acumulat de més del 13%, sense possibilitat d'aplicar clàusula de revisió salarial, no hi ha possibilitat d'acord". Chicano diu que aquesta situació és dona excepcionalment a Girona i que a Barcelona ja s'ha signat un nou conveni amb clàusules de garantia salarial, amb aplicació del salari mínim interprofessional. "No entenem la posició del gremi de Girona, que no busca alternatives", remarca. Els sindicats denuncien al comunicat conjunt que els treballadors als quals es continua aplicant el conveni caduc han vist reduït el seu poder adquisitiu en un 11,7%. "Per tant, exigim increments i clàusules de revisió salarial que ens garanteixin al màxim la recuperació d'aquesta pèrdua". Nova reunió, al febrer La protesta d'aquest divendres busca pressionar la patronal perquè mogui fitxa. De moment, han rebut una proposta de reunió per a principis de febrer. "En funció de la trobada i de la posició, mirarem què fem per intentar desbloquejar una situació en la que ja portem més de tres anys", afegeix Chicano.