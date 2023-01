L'Ajuntament de Girona ha adjudicat per 1,4 milions d'euros el subministrament i instal·lació de tecnologia LED en 2.779 fanals situats en diferents barris de la ciutat. L'objectiu d'aquest canvi és millorar la xarxa d'enllumenat públic fent-la més eficient energèticament. La instal·lació de les noves lluminàries suposarà un estalvi anual de 1.340 MWh, xifra que representa un 66,06% de l'energia consumida actualment per aquests punts, i una reducció en l'emissió de 357,87 tones de CO2 l'any. L'empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU és l'adjudicatària dels tres lots dels contracte i la instal·lació de les lluminàries LED als fanals es dividirà en 59 actuacions.

L'empresa té un termini d’11 mesos per acabar la feina i es preveu que els primers llums es puguin començar a substituir per tecnologia LED a partir del mes de maig. Les noves lluminàries es col·locaran a disset barris diferents: Barri Vell, Carme, Eixample, Montilivi, Palau, Sant Narcís, Mas Xirgu, Pont Major, Pedret, Fontajau, Germans Sàbat, Can Gibert del Pla, Santa Eugènia, Creueta, Avellaneda, Mercadal i Sant Daniel.

"Amb aquest canvi es pretén assolir una millora molt important en l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat públic de la ciutat, així com una important millora en l'eficàcia dels fanals, ja que no només hi haurà una important reducció energètica, i per tant econòmica, sinó que les prestacions visuals, de qualitat i confort que apreciarà la ciutadania amb la instal·lació dels nous llums milloraran notablement", ha afirmat el tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, en un comunicat.

L'ajuntament remarca que, davant els avantatges de la tecnologia LED, la intenció és canviar progressivament tots els fanals, prioritzant la substitució dels elements més antics, els que consumeixen més o els que tenen més problemes de manteniment.