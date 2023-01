Marisa Reverter serà la cap de llista d'Unim Salt en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Nascula al municipi el 1967, actualment és presidenta de l'associació animalista Som amics i també és molt activa en diverses entitats locals de Salt.

Reverter es marca l'objectiu de «fer canvis en la gestió de la política municipal». A més, aquesta nova proposta que es presenta per primera vegada en unes municipals pretén ser «clara per al municipalisme» perquè «creiem en la política de proximitat com a base de servei a la ciutadania, i des d'on podrem afrontar millor les necessitats reals de la gent».