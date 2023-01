Els usuaris de vehicles elèctrics i híbrids endollables denuncien que un 20% dels punts de càrrega instal·lats a la via pública no funcionen. Així ho xifra l'associació promotora del vehicle elèctric a Catalunya, Volt Tour, després d'haver fet un estudi. Si bé és cert que aquest tipus de vehicles cada cop tenen més autonomia i en el transcurs de la rutina diària els usuaris solen carregar-los a casa, quan han de fer ús dels carregadors públics no saben si els trobaran operatius. En teoria, hi ha aplicacions mòbil que n'indiquen l'estat, però tal com reconeix el president de Volt Tour, Patrick Renau, "pot haver-hi sorpreses desagradables". A Girona, segons dades d'Electromaps, n'hi ha almenys cinc d'inoperatius de la vintena d'instal·lats.

L'auge dels vehicles elèctrics i híbrids endollables porta associat un augment de la demanada de punts de càrrega. En el conjunt de les comarques gironines, segons dades del portal Electromaps, hi ha 683 connectors per carregar vehicles elèctrics o híbrids endollables a la via pública -entre els privats i els instal·lats per les administracions-. Aquests s'agrupen entre 286 carregadors, perquè de cada monòlit poden sortir-ne diversos cables; una xifra que representa un augment del 22,75% respecte a l'any passat, quan a la província hi havia 233 aparells per carregar vehicles.

Un 20%, fora de servei

L'associació promotora del vehicle elèctric a Catalunya, Volt Tour, va fer un estudi el 2016 -en col·laboració amb la plataforma LIFE i l'Institut Català d'Energia (ICAEN)- per avaluar com estava el parc de carregadors elèctrics públics. Dels 300 que hi havia instal·lats en aquell moment a la via pública, en van visitar 55 per comprovar en quin estat es trobaven. L'estudi va concloure que el 60% funcionaven amb normalitat, un 20% presentaven alguna dificultat per carregar i, per últim, el 20% restant de les estacions es trobaven fora de servei. El president de Volt Tour, Patrick Renau, considera que la radiografia actual "no deu haver variat massa".

Renau compara arribar a un punt de recàrrega que no funciona amb esperar omplir el dipòsit en una gasolinera i que no els quedi combustible. Tanmateix, diu que aquest és un escenari que ara es veu "desastrós", però amb el que s'havien trobat "els avis i rebesavis quan començaven a tenir vehicles tèrmics". Ho atribueix a la falta de manteniment i, en un percentatge menor, a problemes d'incivisme.

En paral·lel, explica que una de les possibilitats, si un vehicle es queda sense energia a l'espai públic, és que el reculli un camió plataforma d'assistència per portar-lo fins a un altre punt on poder carregar o bé connectar el vehicle a algun endoll pròxim. I és que, insisteix en el fet que els cotxes elèctrics o híbrids endollables "poden carregar-se des de qualsevol presa de corrent".

Tot i això, Renau està convençut que cada vegada és més difícil quedar-se sense energia perquè els vehicles "avisen amb molta antelació que se'ls exhaureix la bateria i, normalment, es carreguen a casa". En aquest sentit, explica que la xarxa de connectors públics creix amb la venda de cotxes d'aquesta tipologia, representant-ne aproximadament el 10%. En xifres, detalla que a Catalunya hi ha actualment uns 50.000 vehicles elèctrics o híbrids endollables i uns 5.000 connectors públics. "Es podria pensar que és poc, però serveixen per carregar de forma puntual; per carregar-los bé s'ha de tenir infraestructura de recàrrega al domicili", afirma.

L'aposta d'Endesa

Si bé és cert que aquests vehicles cada vegada disposen de més autonomia i els propietaris disposen de xarxa pròpia on connectar-los, poder carregar-los fora de casa es converteix, a vegades, en imprescindible. Endesa és una de les companyies que ha apostat per oferir als usuaris la possibilitat de carregar els seus vehicles a la via pública. Des del 2019, està instal·lant carregadors a l'Estat i va augmentant any rere any els que hi té. El 2020 la companyia va tancar amb 2.000 punts a tot Espanya dels quals un 25% estaven concentrats a Catalunya. A les comarques gironines, en té actualment 115 en funcionament i 83 en instal·lació, que es posaran en marxa amb un màxim de sis mesos.

El responsable de negoci de mobilitat elèctrica d'Endesa X Way a Catalunya, Ferran Menescal, explica que "l'ús dels carregadors creix exponencialment i la venda d'elèctrics comença a acompanyar". En xifres, trasllada que el 14% dels cotxes que s'han comprat el 2022 són endollables, entre completament elèctrics i híbrids. I, de fet, al setembre es va igualar per primera vegada a Catalunya la venda de cotxes totalment elèctrics o híbrids a la dels cotxes de benzina o gasoil. Dels 8.686 cotxes venuts aleshores, 2.862 eren híbrids; dels purament elèctrics se'n van vendre 1.406, i dels que funcionen amb gas, 229.

Pel que fa als presumptes problemes de manteniment, Endesa es defensa i assegura que disposa de la capacitat de conèixer l'estat de cadascun dels seus punts de càrrega a l'instant. "Tenim una sala de control que ens permet mirar com estan els carregadors que tenim a la via pública", explica Menescal, que afegeix que els espatllats es reparen en "un màxim de 48 hores". A més, la companyia té un sistema per solucionar emergències amb un temps d'espera màxim, assegura, de tres hores. Pels usuaris, disposen d'un codi de colors que permet saber l'estat de qualsevol carregador amb antelació a través de l'aplicació pròpia. També s'ofereix l'opció de reservar un punt durant quinze minuts per assegurar-se que estarà lliure un cop s'hi arribi.

Punts de càrrega gratuïts

En un inici, s'instal·laven punts de càrrega gratuïts per promoure la compra d'aquests vehicles que ara van desapareixent. A Girona, l'Ajuntament en va col·locar tres el 2012: un primer a Plaça Catalunya i el van seguir dos més a Girona 2 i Fontajau. "Volíem que els ciutadans no tinguessin por de tenir-ne perquè ja disposarien d'una xarxa de recàrrega prou còmode a la ciutat", explica Sureda. Una dècada més tard, amb l'augment de vehicles elèctrics, la regidora considera que aquest servei "deixa de tenir sentit" perquè, segons detalla, "l'administració no hauria de proveir el combustible de vehicles privats". De fet, assegura que l'Institut Català d'Energia (ICE) "recomana que sigui el privat qui doni aquest servei perquè els carregadors deixin de ser gratuïts".

El de plaça Catalunya ja es va retirar el 2020. Ara, dels dos carregadors públics i gratuïts que quedaven a la ciutat, l'Ajuntament de Girona ha decidit eliminar també el que tenia entre la confluència dels carrers Reggio Emilia, Riu Cardener i l'avinguda Lluís Pericot perquè "havia quedat obsolet". A més, la regidora assegura que el consistori no té intenció d'instal·lar-ne cap més ni de substituir l'últim que queda -ubicat a Fontajau a la zona dels cinemes Ocines- si s'espatlla i ja no pot ser reparat, com ha passat amb el de Girona 2 proper a l'escola Marta Mata i en la confluència dels tres carrers citats. "Entenem que cada vegada tenen més autonomia i menys necessitat de carregar a la via pública", assenyala. I afegeix: "S'havien anat reparant i hi ha un servei de manteniment, però quan el servei consisteix a comprar-ne un de nou ja és una substitució i és quan hem decidit no fer-ho". Aquesta doble instal·lació va costar 60.000 euros.

Segons dades de l'Ajuntament de Girona, entre els punts de càrrega ràpida instal·lats a Fontajau i a Girona 2, l'any passat es van fer 7.678 recàrregues. Aquesta xifra suposa un increment del 126% respecte a les 3.397 que s'havien fet el 2020. En el punt ràpid de Fontajau és el que acumula més recàrregues amb 1.853 el 2020 i 4.450 el 2021. En el de Girona 2, retirat fa poc, se'n van comptabilitzar 1.544 fa dos anys i 3.228 l'any passat.

A la via pública, carregar és quatre cops més car

Pel que fa a costos, carregar a la via pública quadruplica el preu que fer-ho des del garatge particular. "Si a casa ens costa uns dos euros els 100 quilòmetres, al carrer són uns set", detalla Menescal. Tot i això, assegura que "està justificat" perquè a la via pública s'ofereix un "servei prèmium" que permet carregar el vehicle "molt més de pressa". A més, destaca que l'ús dels carregadors públics és esporàdic perquè "el 80% de les càrregues es fan a casa entre setmana i només el 20% es fan quan marxes de cap de setmana". Tot i això, i sense concretar les dades, Menescal assegura que "setmana a setmana les càrregues globals augmenten i la venda de megawatts hora supera l'anterior".

Per la seva banda, el president de Volt Tour coincideix en el fet que carregar fora de casa hagi de ser més car que fer-ho a la llar i afegeix un altre paràmetre: "També ha de ser més barat que omplir el dipòsit de combustible". Tot això, assegura, "per fomentar la compra d'aquests vehicles i reduir les emissions". A més, Renau explica que, a diferència de la gasolina i el gasoil, el preu de l'energia serà "variable" als diferents punts de càrrega perquè "hauria de dependre no només de la velocitat de càrrega, sinó també de la zona geogràfica on estigui instal·lat".