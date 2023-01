Una seixantena de dones que es diuen Rosó s'han concentrat aquest diumenge a la seu de la Generalitat a Girona. Ho han fet per participar en la primera trobada de dones amb aquest nom que es fa a Catalunya, organitzada coincidint amb el centenari de la publicació de la cançó 'Rosó' el 21 de desembre de 1922 a Barcelona. L'organitzadora de l'esdeveniment, Anna Girbal, ha explicat que feia temps que ho volia fer i l'efemèride la va impulsar a tirar-ho endavant. "La meva filla es diu Rosó en honor al meu pare, que la cantava amb un grup d'havaneres", relata. I afegeix: "Tothom que està aquí té una història, Rosó és un nom que no només poses perquè t'agrada, sinó per la història que hi ha al darrere". La trobada es vol repetir un cop l'any.