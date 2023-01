Aquest matí han començat els treballs per reduir la rotonda a la plaça de Salt, que ja han començat a tenir un impacte en el trànsit de vehicles. Els operaris han senyalitzat i pintant la calçada en les vies pròximes a la rotonda on s'ha de portar a terme les actuacions principals. En aquest sentit, el carrer del Riu Güell, el carrer de Salt i la carretera Santa Coloma, que aquest matí s'ha començat a senyalitzar i pintar, es veuran afectades en el trànsit i només es podrà utilitzar un vial per accedir al giratori. Al mateix, la rotonda també tindrà un sol carril de circulació perquè es puguin executar les primeres accions del projecte.

En aquesta primera fase, les obres se centraran en la zona interior de la rotonda. L'objectiu és reduir el diàmetre del giratori, que passarà dels 60 metres actuals als 35. Un cop finalitzada la primera fase, les reformes afectaran les voreres i carrils exteriors del giratori. La finalitat és guanyar amplada en un dels laterals de la rotonda, on es farà una vorera més gran i on hi haurà un carril bici que connectarà aquest punt, on ja desemboquen el carril del carrer Oviedo i del carrer del Riu Güell, fins a Vilablareix.

Es preveu que el total de les obres s'allarguin un total de nou mesos, en unes reformes que han costat a Girona un total d'1.377.103 euros (IVA inclòs), sent l'empresa Rubau Tarrés SAU l'adjucicatària per portar a terme les accions. n tot cas, la majoria del fons, al voltant d’un milió d’euros, està subvencionat pels fons europeus Next Generation.