El Celler de Can Roca ha llançat aquest dilluns al matí la línia de begudes Esperit Roca, que comptarà amb destil·lats, licors i altres begudes fermentades. Segons anuncien els tres germans en un comunicat publicat a les xarxes socials, aquesta línia de begudes és el resultat de set anys de recerca. De moment han posat a la venda dues sèries diferenciades, cada una d'elles amb tres begudes. En la sèrie paratges, hi ha la ginebra de te de roca, l'aiguardent de garrofa i el vi amb arrels (que es vendrà en els propers mesos). La segona línia està basada en el cacau, com a vincle amb el projecte de Jordi Roca, Casa Cacao. Hi haurà una ginebra, un licor i un esperit de cacau.

Després de set anys de recerca sobre destil·lats, fermentats i licors els germans Roca han llançat la línia de begudes Esperit Roca. Es tracta d'una interpretació que els germans volen fer del paisatge a partir de begudes poc comunes, com ara l'aiguardent de garrofa. A part de destil·lar en una ampolla el paisatge de les comarques gironines, els germans volen posar en valor els destil·lats que es feien fa uns anys a les cases i que servien, en molts casos, per fer llargues sobretaules. El sommelier Josep Roca és un dels artífex del projecte, que ha explicat que amb Esperit Roca, "la cuina líquida surt del Celler" per arribar a les cases. De fet, el projecte d'Esperit Roca és una pota d l'Ars Natura, que busca recuperar totes les herbes que hi ha a la zona i posar en valor els usos que havien tingut fa uns anys. Aquestes herbes més la suma de tècniques que també són mil·lenàries, com ara la destil·lació, donen com a resultat alguns dels productes que ja comencen a veure la llum a través d'aquesta línia de begudes. De moment, Esperit Roca compta amb dues sèries de productes diferents. La primera d'elles, Paratge, és "l'essència i l'eix vertebrador" del projecte. Es tracta de representar paisatges que han marcat als germans Roca a través d'una beguda. De moment hi haurà a la venda l'aiguardent de garrofa i la ginebra de te de roca. En els propers mesos també s'hi sumarà el vi amb arrels, un vi aromatitzat. Per altra banda, hi ha una línia que uneix l'univers de les begudes amb Casa Cacao, un dels últims projectes de Jordi Roca. En aquest cas, també hi haurà tres begudes amb el cacau com a ingredient principal. Es tracta d'una ginebra, un licor i un esperit. De tota manera, els germans Roca han avisat que poc a poc volen anar engreixant els productes d'Esperit Roca. Els germans experimenten amb fermentats de fruites, cerveses amb ingredients poc habituals, licors macerats o vins fortificats. Totes les begudes s'han cervit al Celler de Can Roca com a part del maridatge, a la sobretaula o d'aperitiu. Els productes d'Esperit Roca es podran comprar a partir del dimarts 24 de gener a Casa Cacao o a l'hotel dels germans a Girona, al 'pop-up' que té Casa Cacao a l'hotel Mandarin Oriental de Barcelona i també a través del web www.esperit-roca.com.