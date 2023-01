L’Ajuntament de Girona ha aprovat el projecte de renovació de l’enllumenat del parc de la Devesa per un import d’1.986.441,85 euros (IVA inclòs) per Junta de Govern Local. Una de les principals novetats és que es millorarà la visibilitat de totes les parts del parc i desapareixeran les zones fosques perquè s’il·luminarà l’interior de les illes d’arbres. D’aquesta manera es disposarà d’un espai més agradable i segur per a la ciutadania. A més, es millorarà la imatge del parc unificant tot l’enllumenat i soterrant les línies elèctriques.

“És la segona notícia en pocs dies on podem anunciar avenços importants en la il·luminació de la via pública de la ciutat, en aquest cas la Devesa. Des del govern tenim com a objectiu recuperar aquest parc urbà per a la ciutadania, fent que sigui un espai que es pugui gaudir de manera tranquil·la i segura en qualsevol moment. Tenir una bona il·luminació és clau en aquest sentit, ja que permetrà que molts més veïns i veïnes s’hi acostin, sigui per passejar, fer-hi esport o desenvolupar-hi activitats. És un projecte ambiciós, del qual ara en farem la primera fase, i estem segurs que significarà un dels canvis més importants de la Devesa en els últims anys”, afirma el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

Pel que fa a la distribució de la il·luminació, en els vials amples (els passeigs del Ter, de la Devesa, de la Sardana i del Güell) s’hi instal·laran fanals a banda i banda, a una distància entre ells de 30 metres. També s’instal·laran punts de llums en el camí lateral del passeig del Ter. En canvi, en els vials més estrets (els passeigs Central, del Roserar i de la Barca) s’hi instal·larà únicament una línia de fanals amb una separació entre ells de 28 metres. Tots els elements lumínics s’ubicaran sempre a una certa distància dels troncs dels arbres per tal de no malmetre les seves arrels.

Cal destacar que la il·luminació anirà més enllà dels passeigs, ja que s’instal·laran punts de llum múltiples a l’interior de les illes d’arbres. D’aquesta manera s’eliminaran les zones fosques del parc i aquest quedarà totalment il·luminat. La distribució dels fanals també serà diferent en punts singulars com les dues rotondes del passeig Central, l’espai de cal·listènia, la zona de jocs de petanca o botxes i el tram rodat del passeig del Güell amb el passeig de la Devesa. En aquests punts els llums es col·locaran de la forma més idònia segons els usos que tenen aquests espais.

Els nous fanals consistiran en columnes cilíndriques telescòpiques de diferents alçades i amb lluminàries de tipus LED per fer-les més eficients energèticament. Els suports seran d’acer galvanitzat, de color gris plata, per tal que els llums quedin tan dissimulats i integrats com sigui possible enmig de l’arbrat. A més, comptaran amb un sistema de telegestió per tal de poder modificar el flux de les lluminàries i fer un pas més cap a una ciutat intel·ligent.

Està previst que els fanals funcionin amb una regulació determinada fins a les 22 h i reduïda en horari nocturn. Tanmateix, en dies assenyalats, com per exemple durant les fires de Sant Narcís o dies d'estiu que hi hagi algun festival, es programarà la instal·lació perquè el flux lumínic de les lluminàries sigui més elevat en les hores que convingui.

Les obres s’executaran en 4 fases o zones i una de complementària, les quals s’han dividit segons les escomeses elèctriques. Està previst que aquest 2023 es duguin a terme les fases 0, 1 i 3. L’auxiliar inclou la zona on hi ha un espai per fer cal·listènia, un tancat per a gossos i l’accés a la zona esportiva de la Devesa. En aquests tres punts es canviarà la il·luminació per guanyar major visibilitat i seguretat.

La fase 1 correspon a gairebé tots els passeigs que té el parc: el de la Sardana, una part del Ter, el Central, el de la Barca, el del Roserar i la plaça de les Botxes. I la fase 3 correspon a la façana del parc, és a dir, al passeig de la Devesa.

En una segona etapa es desenvoluparà la fase 2, que correspon a il·luminar l’interior de les illes d’arbres i la zona de pícnic, i la fase 4, que és la zona del costat de Fira de Girona i l’Auditori, i la part restant del passeig del Ter.

Aquestes obres d’enllumenat tenen en compte les referències històriques del parc, amb la seva protecció i catalogació. A més, s’ha tingut en compte la situació dels arbres per tal de minimitzar els efectes sobre les seves arrels. També cal destacar que pel disseny de totes les instal·lacions s’ha tingut en compte la igualtat de gènere, la distribució de les atraccions de les Fires de Girona i les futures activitats que pugui acollir el parc.

En paral·lel, s’aprofitaran les actuacions per deixar-ho tot preparat per un futur poder instal·lar la xarxa de fibra òptica arreu del parc i poder col·locar càmeres de videovigilància i sensors de diferents tipus.