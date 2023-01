La lingüista Maria Carme Junyent i Figueras (19:00 hores) serà aquest vespre al Foment, al Barri Vell de Girona, per parlar del futur de la llengua catalana. És la segona xerrada d’un cicle que vol debatre si el català podria arribar a desaparèixer i quins reptes de futur hi ha per poder-ne garantir la supervivència.

Maria Carme Junyent i Figueras presideix el Consell Lingüístic Assessor. És professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, duu a terme la recerca en l’àmbit de les llengües amenaçades, l’antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya. Va obrir el cicle, batejat amb el títol «Quin és l’estat de salut del català? El català i el futur de la diversitat lingüística», la lingüista Míriam Martín Lloret i el tancarà el divulgador lingüístic Enric Gomà el dimarts 31 de gener (19:00 hores).