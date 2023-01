L’Ajuntament de Girona ha organitzat diferents activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Entre el 6 i l’11 de febrer se celebrarà així la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència, que posarà en valor el talent i les fites assolides per les ones en els àmbits científic i tecnològic. En aquest sentit, es realitzaran taules rodones, conferències i tallers en diversos espais públics i municipals per tal de fomentar una major participació de les dones i les nenes en la ciència i la tecnologia, i reconèixer-ne els èxits i la seva contribució al llarg de la història.

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana que el consistori vol apropar aquesta activitat «cada vegada a més barris i amb actes adreçats a diferents públics». Per això, «volem fer pedagogia també entre les més petites, amb la voluntat de trencar barreres i fomentar les vocacions científiques entre les noies. Com a societat estem progressant en aquest sentit, però els resultats encara han de millorar molt», apuntava. Les activiats La primera de les activitats programades és la taula rodona “Trencant barreres: Claus per ser una dona STEM!”, en què quatre dones treballadores de les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Disseny i Matemàtiques) reflexionaran sobre les metes i els reptes pendents de la dona en l’àmbit científic i tècnic i proposaran solucions a la manca de talent femení en aquests disciplines. L’activitat tindrà lloc el dia 7 de febrer, a les 18 h, a la Biblioteca Carles Rahola, i comptarà amb la col·laboració del Patronat de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona), i de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). El dimecres 8 de febrer, a les 17.30h, la Biblioteca Just M. Casero acollirà una lectura de contes a favor de la igualtat d’oportunitats, a càrrec de Pepa Contes. La sessió s’adreça a famílies i infants a partir de 5 anys i busca esperonar els nens i nenes participants a perseguir els seus somnis com fan les protagonistes dels contes. El mateix dia 8, a les 10 h a la Sala Polivalent del Centre Cultural La Mercè, hi haurà una nova taula rodona relacionada amb l’àmbit de les STEAM. En aquest cas, quatre dones emprenedores posaran en valor el lideratge femení i el talent de les dones per a la creació i consolidació d’empreses. La proposta s’ofereix amb la col·laboració de l’Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG). L’endemà, dia 9 de febrer, a les 19 h, el Cinema Truffaut projectarà el film El viatge de Jane, de Lorenz Knauer, una activitat que forma part del cicle “STEM en pantalla” i que es realitzarà amb la col·laboració de la Fundació Mona. El divendres dia 10 també hi haurà una doble proposta. Al migdia, s’oferirà la jornada en línia “Orientació laboral amb perspectiva de gènere”, a càrrec la sociòloga i comunicadora especialitzada en igualtat de gènere i directora de la Consultoria MiT, Blanca Moreno. La sessió s’adreça a professionals de l’orientació laboral i educativa per sensibilitzar el col·lectiu sobre la importància de la igualtat de gènere en les orientacions laborals, per ajudar-los a trencar estereotips sexistes i a incentivar la perspectiva de gènere, i per facilitar-los eines i recursos per promoure les vocacions científiques i tècniques, sobretot entre les persones joves. A la tarda, a les 17.30 h al Punt TIC del Servei Municipal d’Ocupació, nens i nenes a partir de 6 anys podran participar al taller de programació “Inicia’t a la programació amb Scratch”, una de les plataformes més conegudes per a realitzar jocs i animacions. Es tracta d’una proposta de Femme Inline- Comunitat de dones digitals. Finalment, el dissabte dia 11, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, s’ha programat l’espai STEMLab, que inclou un total de 4 tallers dirigits a nenes i nenes de 6 a 12 anys, per iniciar-se i divertir-se en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’arquitectura i les matemàtiques. L’activitat, a càrrec d’ENGINY-era, tindrà lloc de 10.30 h a 12.30 h al Centre Cívic Pla de Palau. A més, hi haurà dues propostes que s’allargaran en el temps. D’una banda, aquests dies les Biblioteques de Girona faran un recull de llibres i materials audiovisuals per fomentar la visibilitat de les grans aportacions que han fet les dones en l’àmbit de les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Disseny i Matemàtiques). D’altra banda, durant tot el mes de febrer, la Biblioteca Carles Rahola acollirà l’exposició Científiques catalanes 2.0, cedida pel Grup de Perspectiva de Gènere de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. La mostra donarà a conèixer la trajectòria professional i les motivacions de 24 investigadores punteres de diverses disciplines STEAM i de la divulgació científica del territori, amb la intenció de crear rols i models femenins en els àmbits de les ciències i les enginyeries. Per donar suport a l’activitat, s’ha creat un joc en línia per animar els jugadors i jugadores a resoldre problemes i a respondre preguntes basades en els panells de l’exposició.