Girona fa olor a Lima per un dia

Productes a deu metres sota el nivell del mar i plantes que sobreviuen als 4.000 metres d'alçada. Del Pacífic als Andes passant pel desert d'Atacama o l'Amazones. Per un dia, Girona va fer olor a Lima i el Celler de Can Roca es va transformar en el restaurant peruà Central, que ocupa el segon lloc a la llista dels millors establiments gastronòmics del món, segons la revista Restaurant.

Virgilio Martínez i Pía León van voler-se aturar a Catalunya abans de participar a Madrid Fusión per fer una petita estada amb els germans Roca, Jordi, Josep i Joan. A Girona van desplegar els seus coneixements amb una xerrada als treballadors del Celler i de la Masia i van oferir les seves habilitats amb un àpat amb aliments transportats directament de la seva terra a diferents especialistes del món de la gastronomia i cuiners entre els quals hi havia Fina Casadevall (Les Cols) i Mateu Casañas (Disfrutar).

Virgilio Martínez va mostrar un reguitzell de combinacions amb productes que permetien imaginar l'orografia del Perú amb unes elaboracions que incloïen algun aliment d'aquí. El joc amb el desnivell dels productes dels seus plats és un dels distintius de Martínez.

El més evident era una elaboració de calçots amb una barreja d'ajís. Però també hi havia gamba amb cranc, qolle i marhu, bogavant en un ecosistema de l'Amazones (tucupí, cecina selvàtica de porc i yuca), Vieres al pacífic (amb yuyo, sargazo i espirulina), cargols situats als Andes (blat de la Vall Sagrada dels inques i kiwicha); pop amb codium i pato de gallo; bou amb lulo, olluco i nou de bahuaja com si hagués estat pasturant a la Selva Plana; o avellana amb cabuya, yacón i muña, que transportava Moray, on el responsable de Central hi ha obert Mil, un restaurant experimental a 3.600 metres d'alçada.

Va causar impacte i aplaudiments el postre on Virgilio Martínez demostra que es pot aprofitar el 100% del cacau. Fins i tot Jordi Roca es va anotar apunts per treure'n rendiment.