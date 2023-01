L’Ajuntament de Girona ha felicitat el veí Àngel Ribas Codina pel seu centè aniversari. La regidora de Drets Socials del consistori, Núria Pi, l'ha visitat al seu domicili al barri de Montilivi, on també hi havia la seva família, i li ha entregat un ram de flors i una carta signada per l’alcaldessa, Marta Madrenas.

Ribas va néixer al poble de Susqueda, a ca la Celo, i des de fa 15 anys viu a la ciutat de Girona. Abans havia residit a Salt, on regentava una pensió i una granja juntament amb la seva dona.