Talen una vintena d’arbres exòtics invasors molt nocius de l’avinguda Lluís Pericot de Girona

Les brigades municipals de l’Ajuntament de Girona han talat una vintena d’arbres de l’avinguda Lluís Pericot. Es tracta d’una espècie exòtica invasora molt nociva, l’ailant. Els exemplars estaven situats al passeig central del vial a Girona 2, a l’alçada de l’escola Marta Marta.

Aquest arbre està inclòs al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i des del 2012 el seu cultiu i comercialització estan prohibits a l’Estat. Procedent de Taiwan, a Europa se’l considera com una de les 100 espècies invasores més nocives. Els exemplars que ara s’han eliminat s’havien plantat anteriorment. Diferents normatives recomanen fer-hi front per les conseqüències que tenen per a l’ecosistema autòcton i les espècies que conviuen a la zona fins aquell moment.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que l’actuació forma part del Pla d’Actuacions per a la gestió de la Flora Exòtica Invasora (FEI) que s’està executant per fases a la ciutat des de l’any 2017 i que suposa anar intervenint allà on un informe de l’entitat Galanthus va detectar flora invasora.

La majoria d’aquests arbres «es van plantar quan encara no existien els protocols de control d’espècies exòtiques invasores», ha indicat Terés, que afegeix que «en algun altre cas podrien ser espontànies». La idea és replantar exemplars d’una altra espècie més endavant.