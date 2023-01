Girona + Neta fitxa Joan Alcalà perquè faci la supervisió del contracte de neteja

L’exregidor de Junts a Girona Joan Alcalà, supervisa des de fa unes setmanes el contracte de recollida de residus i neteja de la ciutat després de guanyar un concurs públic convocat per l’empresa (l'UTE formada per FCC i Construccions Rubau) i en el que s’haurien presentat més candidats. Fonts coneixedores indiquen que el salari se situaria entorn dels 50.000 euros bruts anuals.

La figura d’un supervisor del contracte de neteja va ser una de les novetats del nou contracte de neteja que va introduir l’Ajuntament de Girona com a antiga petició de Guanyem per garantir que, quan l’empresa era mixta, la part privada fes la feina que li pertocava. Amb el nou contracte però, l’empresa és cent per cent privada.

El supervisor és el responsable del control i seguiment de l’execució i la qualitat dels serveis. Segons consta en el plec de clàusules, «la seva contractació cost i formació» anirà a càrrec de l’empresa però «desenvoluparà les seves tasques des de les dependències que estableixi l’Ajuntament» i l’adjudicatari del servei «s’assegurarà que tingui accés a tota la documentació i informació que precisi per a la correcta execució de les tasques que li són assignades per contracte».

Alcalà va explicar ahir que ha iniciat la nova feina amb molta il·lusió perquè li «agrada molt poder treballar per la ciutat de Girona» i va assenyalar que el desplegament del nou contracte «suposa un repte molt important» que no li fa «por». Entre molts altres aspectes, haurà de desplegar els contenidors intel·ligents a tota la ciutat (o en espais on sigui possible el porta a porta) i diferents oficines d’informació als barris.

Alcalà haurà d’estar a sobre de diferents temes com ara la planificació de les inspeccions per tal que els resultats obtinguts siguin representatius dels diferents serveis prestats, comprovar que l’activitat i els serveis previstos funcionen en condicions normals, els posicionaments dels vehicles i treballadors, l’execució dels serveis, torns i rutes, l’estat i explotació de les diferents instal·lacions i dels stocks, inventaris i estat dels recursos materials.

A més a més, serà l’encarregat de la redacció d’actes amb les anomalies i observacions detectades en les inspeccions.

El contracte també estableix que hi ha d’haver una empresa externa a l'UTE que s’encarregarà de la inspecció i control del desplegament del contracte.

Alcalà que durant molts anys ha estat un dels responsables d’un taller mecànic a Taialà, va entrar en política a petició de Carles Puigdemont. Entre 2011 i 2019 va ser el responsable de Mobilitat i Via Pública. Durant cinc anys també va ser el responsable de Seguretat i en tres ho va ser d’Urbanisme. Fins poc abans de guanyar aquest concurs públic era càrrec de confiança a la Diputació com a assessor en temes de mobilitat. S’havia inscrit al Servei Municipal d’Ocupació, un equipament, on ahir va assenyalar que "s’està fent molt bona feina".