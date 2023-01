La Policia Nacional ha desmantellat un cultiu amb més de 700 plantes de marihuana en un xalet aïllat de Llagostera on els traficants havien instal·lat mesures de seguretat com un sistema de càmeres de videovigilància o la presència de gossos de races potencialment perilloses per protegir la plantació. L'operatiu policial s'ha saldat amb la detenció de tres persones i el comís de més de cent quilos en plantes de marihuana. La Policia Nacional, en col·laboració amb les policies locals de Llagostera i Sant Feliu de Guíxols, va començar la investigació el setembre passat i van localitzar la casa a través de seguiments i perquè tenia la llum punxada amb consums de més de 66.000 euros.

La Policia Nacional informa en un comunicat que l'operatiu ha suposat "un cop més" a organitzacions criminals provinents d'Europa de l'est i que s'han implantat a les comarques gironines per cultivar marihuana. La investigació va començar a principis de setembre quan els investigadors van rastrejar els vehicles que utilitzava la xarxa de delinqüents per poder ubicar habitatges on podrien tenir plantacions. Això, sumat als informes tècnics del consum elèctric, van portar fins a aquest xalet de Llagostera on la defraudació de fluid elèctric superava els 66.000 euros. La casa està en una zona aïllada i estava equipada amb mesures de seguretat com ara un sistema de videovigilància d'última generació a tot el perímetre del xalet o la presència de diferents gossos de raça potencialment perillosa. Durant l'operatiu per desmantellar el cultiu, la Policia Nacional, en col·laboració a les policies locals, ha detingut els tres sospitosos com a suposats autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Tots tres estan en situació irregular al país. A dins la casa hi han localitzat dins el domicili un laboratori equipat per aconseguir collites exprés amb material com làmpades LED, ventiladors, extractors, estacions meteorològiques o fertilitzants. El registre s'ha saldat amb el comís de més de 700 plantes de marihuana en estat avançat de creixement i més de 4.300 euros en efectiu.