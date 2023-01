Els new jerseys de l'avinguda Sant Narcís que es van posar fa tres anys a causa de la pandèmia es trauran el pròxim any i s'ampliarà la vorera. L'Ajuntament de Girona ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya perquè en el projecte del corredor BRCat Girona-Salt es dugui a terme aquesta actuació, ja que per aquesta via passen els busos urbans de l'L3 i l'L4, dues línies que tenen freqüència de pas per aquest carril bus exclusiu que es vol implantar per comunicar millors els dos municipis.

Carril bus entre Salt i Girona: el projecte agafa forma i incorpora la creació d'un carril bici El projecte del corredor BRCat entre Girona-Salt implicarà més freqüència en els busos urbans, cosa que no ha agradat massa als veïns de l'avinguda de Sant Narcís, ja que l'L3 i l'L4 provocarà més soroll a la via. Segons explica la regidora de Mobilitat de Girona, Marta Sureda, s'ha intentat buscar una «compensació» per aquestes «molèsties». En aquest sentit, el que s'ha aconseguit ha estat ampliar la vorera de l'avinguda Sant Narcís. Quan va esclatar la pandèmia, es van abolir els aparcaments i es van col·locar uns new jerseys perquè la gent tingués més espai per passar. I ara com ara encara continuen. Segons Sureda, l'ampliació es durà a terme la primavera de 2024. Aquesta és una primera actuació que es vol portar a terme per acabar treient tots els elements situats en els diferents carrers de Girona Aquesta serà una primera actuació que vol portar a terme l'Ajuntament. El consistori té la intenció de trobar solucions per acabar traient tots els elements -bancs de pedra, new jerseys o pilones de plàstic- que amplien la vorera en els diferents carrers de la ciutat. Entre altres, aquests elements s'ubiquen al carrer Migdia, al costat de l'escola, a la plaça Poeta Marquina, al carrer Juli Garreta o al carrer Andreu Tuyet Santamaria del barri de Montilivi.