El jutjat central d'instrucció 2 de Madrid, amb seu a l'Audiència Nacional, ha acordat presó sense fiança per a un detingut a Girona per terrorisme gihadista. El magistrat ha atès la petició del fiscal Marcelo de Azcárraga, que li atribueix un delicte del 577.2 del Codi Penal que preveu condemnes per a activitats relacionades amb la captació i l'adoctrinament amb finalitats terroristes o per haver facilitat instruccions i entrenament per a la fabricació d'explosius o armes de foc.